Amerikai geopolitikai szakértő: Ukrajna soha nem lesz a NATO tagja

Megosztás itt:

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján olvasható.

Itt az ideje annak, hogy a NATO tagjai teljes egészében levegyék a napirendről Ukrajna csatlakozását a szövetséghez, és ezzel minden érintett fél jobban járna, mint ahogy teszi azt a jelenlegi patthelyzetben - írja Charles Kupchan, a Georgetown University nemzetközi kapcsolatok szakértője, a Council on Foreign Relations agytröszt szenior elemzője.

A szakértő írásában kiemeli , amennyiben a NATO tagjai végre ki mernék mondani azt a realitást, hogy Ukrajna felvétele a szövetségbe az elmúlt évek hitegetése ellenére egyáltalán nem reális, az nagyban elősegítené az orosz-ukrán háború lezárását, hiszen Putyin egyik kulcskövetelését teljesítenék vele, másrészt a mindenkori ukrán vezetésnek is jót tenne politikailag, mivel nem tenné őket ki a csatlakozással járó, folyamatosan visszatérő, és állandó kudarccal végződő próbálkozásnak, amit Zelenszkij az elmúlt években rendre átél.

Kupchan írásában emlékztet, a NATO tagjai az orosz-ukrán háború elmúlt bő három évében gyakorlatilag mindent megtettek Ukrajna érdekében, amit a nyílt fegyveres beavatkozáson kívül megtehettek, folyamatosan látták el fegyverekkel az országot és képviselték álláspontját a magasdiplomáciában is, az ország a NATO-tagsághoz ennek ellenére sem került közelebb, csak ezt éppen senki nem mondta ki.

A szakértő szerint most ennek is eljött az ideje, és itt is van rá a tökéletes alkalom, melyet a jövő heti NATO-csúcs szolgáltat majd. A hágai tanácskozáson az elemző szerint a szervezet vezetésének ki kellene mondania, hogy a továbbiakban is mindent megad majd Ukrajnának ahhoz, hogy az meg tudja védeni magát az orosz agresszióval szemben, ezzel egyidőben azt is ki kellene jelentenie, hogy ennek ellenére Ukrajna soha nem lesz a NATO tagja.

Kupchan szerint ez végre eloszlatná az irreális ukrán álmokat a NATO-felvétel kapcsán, egyúttal jelezné számukra, hogy a jövőben sem számíthatnak majd a katonai szövetség fegyveres beavatkozására, ezzel minden kétséget kizáróan az ukránok tudtára adná, hogy más irányba kell nézelődniük katonai védelmi szükségleteinek kielégítése érdekében, melyek így el is kezdődhetnének.

Fotó: Shutterstock