Amerikai ezredes: az ukrán hajó elsüllyed

A nyugalmazott tiszt szerint a támadás az egész világ számára egyértelművé tette az oroszok szándékait illetve azt is, hogy a csapás stratégiai szempontból is kiemelten fontos volt.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Egyedülálló művészeti élményt hozott idén is az MVM ZENERGIA gálakoncert Az MVM kilencedik alkalommal hívta életre az MVM ZENERGIA összművészeti koncertjét, ahol a klasszikus és könnyűzene mellett helyet kapott a vizuális élmény, valamint az irodalom: 2024. augusztus 31-én 18:30-tól Balázs János, a Follow The Flow, Kovács Kati, Sebestyén Márta, Gubik Petra, Lackfi János, Baráti Kristóf és Fenyő László egyedülálló produkcióit élvezhették a nézők a Müpa koncertterméből vagy otthonuk kényelméből. A jótékonysági gálakoncert színpadán debütált Magyarországon egy Steinway Spirio önjátszó zongora is. Hazafiságra neveléssel és mobiltelefon tiltással indult a tanév Olaszországban A mobiltelefon használata az első nyolc osztályban vált tilossá, ugyanakkor a tanévben harminchárom órát kell szánni az alkotmány alapvető értékeinek tanítására.