Amerikai energiaügyi miniszter: A nukleáris arzenál modernizálása kritikus prioritás

A miniszter szerint a tervezett ellenőrzések "rendszertesztek" vagy — ahogy ő fogalmazott — nem-kritikus robbanások, amelyek során a fegyver egyéb részeit vizsgálják, nem pedig magát a nukleáris láncreakciót. Wright hozzátette, hogy a próbák célja annak ellenőrzése, hogy a fegyverek egyéb berendezései a megfelelő előfeltételeket biztosítják-e a nukleáris robbanás előidézéséhez.

Az elnök néhány nappal korábban maga jelentette be az atomfegyver-tesztek azonnali újraindítását.

Wright hangsúlyozta, hogy a nukleáris arzenál modernizálása "kritikus prioritás": sok fegyver elavult, ezért azokat korszerűsíteni kell a katonai fölény és a szerinte ezáltal elérendő "békéhez és jóléthez".

