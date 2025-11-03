Keresés

2025. 11. 03. Hétfő
Külföld

Amerikai energiaügyi miniszter: A nukleáris arzenál modernizálása kritikus prioritás

2025. november 03., hétfő 07:19 | MTI
Egyesült Államok atomfegyver-tesztek nukleáris robbanások Chris Wright energiaügyi miniszter

Az Egyesült Államok által bejelentett atomfegyver-tesztek nem járnak majd nukleáris robbanásokkal - jelentette be Chris Wright energiaügyi miniszter a Fox News-nak adott nyilatkozatában.

  • Amerikai energiaügyi miniszter: A nukleáris arzenál modernizálása kritikus prioritás

A miniszter szerint a tervezett ellenőrzések "rendszertesztek" vagy — ahogy ő fogalmazott — nem-kritikus robbanások, amelyek során a fegyver egyéb részeit vizsgálják, nem pedig magát a nukleáris láncreakciót. Wright hozzátette, hogy a próbák célja annak ellenőrzése, hogy a fegyverek egyéb berendezései a megfelelő előfeltételeket biztosítják-e a nukleáris robbanás előidézéséhez.

Az elnök néhány nappal korábban maga jelentette be az atomfegyver-tesztek azonnali újraindítását.

Wright hangsúlyozta, hogy a nukleáris arzenál modernizálása "kritikus prioritás": sok fegyver elavult, ezért azokat korszerűsíteni kell a katonai fölény és a szerinte ezáltal elérendő "békéhez és jóléthez".

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

