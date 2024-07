Amerikai elnökök témában elég finnyásak a németek

Bár az amerikai elnökválasztást – mint arra az esemény nevéből is következtethetünk – az Egyesült Államokban rendezik meg, a világ számára az esemény súlya oly jelentős, hogy számos egyéb országban is külön kis szavazóbázisai alakulnak ki az egyes elnökjelölteknek. Magyarországon például Orbán Viktor egyértelműen Donald Trumpot támogatja egyrészt a demokraták ellenséges Magyarország-politikája, másrészt Trump béketörekvései miatt.

Your browser does not support the video tag.