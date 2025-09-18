Keresés

Külföld

Amerikai belbiztonsági minisztérium: az erős amerikai-magyar biztonsági partnerség hozzájárult a magyar vízummentesség teljes helyreállításához

2025. szeptember 18., csütörtök 08:55 | Mti
Amerika vízummentesség Magyarország

Az amerikai belbiztonsági minisztérium szerint az Egyesült Államok és Magyarország erős biztonsági partnersége hozzájárult a vízummentességi programban való magyar részvétel teljes helyreállításához.

  • Amerikai belbiztonsági minisztérium: az erős amerikai-magyar biztonsági partnerség hozzájárult a magyar vízummentesség teljes helyreállításához

Tricia McLaughlin miniszterhelyettes közölte, hogy az erős biztonsági partnerség iránti elkötelezettség is tükröződik azokban az intézkedésekben, amelyeket Magyarország megtett, hogy a vízummentességi program (Visa Waiver Program) elvárásait teljesítse.

"Ahogy Trump elnök, úgy Orbán miniszterelnök is elkötelezett abban, hogy biztosítsa a határokat, és ellenőrizzék, ki érkezik az országba. Azzal, hogy egyes nemzetek biztosítják határaikat, az egész világot biztonságosabbá teszik – és ezért elismerés illeti meg őket" 

- fogalmazott az amerikai belbiztonsági miniszter helyettese.

Az amerikai belbiztonsági minisztériumot (Department of Homeland Security – DHS) vezető Kristi Noem kedden közleményben jelentette be, hogy teljes mértékben helyreállítják Magyarország részvételét a vízummentességi programban, amelyet a Biden-adminisztráció idején két lépésben, 2021. első felében, majd 2023. augusztusában korlátoztak. A korlátozás első körében kizárták a programból a mai Magyarország területén kívül született magyar állampolgárokat, majd a beutazásra jogosító ESTA érvényességét egy évre korlátozták, egyszeri beutazás lehetőségével.

A helyreállított szabályok szerint az ESTA érvényessége ismét két évre szól és többszöri belépésre jogosítja fel a magyar állampolgárokat az Egyesült Államokba. Az amerikai intézkedés 2025. szeptember 30-tól lép életbe.

 A Modern Art Orchestra idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, és a zenekar méltó módon készül erre a különleges mérföldkőre. Irodalom, zenei tradíció, új hangok – három különleges estén élvezheti a közönség a zenekar produkcióját. A téma kapcsán Stubicz Gábor trombitaművész volt a vendégünk.

