Amerikából szerez be AstraZeneca vakcinát az Európai Bizottság

Gyurcsány csicskásai hetek óta arról beszélnek, hogy nyitni kellene mindent, most viszont további szigorításokat követelnek - ezt írta közösségi oldalán a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté úgy fogalmazott: egyre többen szorulnak kórházi ápolásra, de a baloldal továbbra is a vakcinák ellen hergel. Sunyi kettős beszéddel elbizonytalanítják a magyarokat, lebeszélik őket az oltásról. Ha az oltásellenes baloldalon múlna, nem lennének oltva a magyar emberek - reagált a Fidesz hat ellenzéki párt közös nyilatkozatára. Biztosítva lesz a gyermekfelügyelet hétfőtől az iskolákban és az óvodákban az önkormányzatok kérésére - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, minden szülőt arra kérnek, hogyha van arra lehetőségük, akkor otthon oldják meg a gyermekfelügyeletet, de ha munkájuk ezt nem teszi lehetővé, akkor az óvodákban és az iskolában biztosítva lesz a gyermekek elhelyezése. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint mérföldkő, hogy ezen a hétvégén elérheti az egymilliót a beoltott emberek száma Magyarországon, ami már „nagyon komoly átoltottságot jelent". Bemutatta a következő hétéves, városfejlesztési terveit Karácsony Gergely. A főpolgármester a legfőbb célok között említette az új lakások építését és több fővárosi terület megújítását. A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár közösségi oldalán úgy reagált: a főpolgármester a fejlesztések bejelentésével elismerte, hogy a főváros költségvetése nincs bajban, Budapest biztos lábakon áll. A koronavírus-járvány harmadik hulláma alatt is folyamatos és biztosított a hazai élelmiszerellátás - közölte Nagy István agrárminiszter. A rezidensek átirányításával is segíti a kormány a kórházi betegek ellátását - közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. A bíróságokon hétfőtől nem tartanak személyes jelenlétet igénylő nyilvános üléseket és szünetel a kezelőirodákon a személyes ügyfélfogadás - az erről szóló kormányrendelet szombaton jelent meg a Magyar Közlönyben. Fidesz nem ment keresztül pálforduláson, mint az Európai Néppárt. A nagyobbik magyar kormánypárt továbbra is a hagyományos kereszténydemokrata, konzervatív értékeket és családképet képviseli, illetve őrzi - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Átlépte a 116 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 65,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Megérkeztek Lengyelországba és Németországba az első olyan szlovákiai páciensek, akiket a szlovák egészségügyi rendszer tehermentesítése érdekében vettek át az új típusú koronavírus-járványban. Brüsszel most már támogatja a tagországok keleti vakcinabeszerzéseit. A belső piacért felelős európai uniós biztos értelmes és logikus lépésnek nevezte, ha az uniós államok Oroszországból vagy Kínából vásárolnak oltóanyagot. Thierry Breton kiemelte: amire ma szükség van, az az oltóanyag, nem az új vakcinák. Az uniós biztos szerint teljesen normális, hogy Sebastian Kurz osztrák kancellár azt mondja: az unió nem támaszkodhat kizárólag az európai oltásokra. A koronavírus-járvány miatt június közepére halasztják a jövő hónapban esedékes helyhatósági választásokat Finnországban - jelentette be Anna-Maja Henriksson, igazságügyi miniszter. Ismét ezrek tüntettek Paraguay fővárosában a vezetés koronavírus-járvány kezelése miatti tiltakozásul, az emberek a kormány lemondását, valamint új választások kiírását követelték. Véget ért az új-zélandi Aucklandben a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyhetes zárlat, néhány járványügyi rendelkezés azonban továbbra is érvényben maradt. Ismét tüntettek Libanon több városában szombaton, Bejrútban sokan a bankszövetség épülete elé vonultak, és hozzáférést követeltek a bankbetétekhez. Szaúd-Arábiában vasárnaptól feloldják a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások zömét - írja az SPA hírügynökség belügyi forrásokra hivatkozva. A gyülekezési tilalom ellenére több százan vonultak utcára szombat este Bangkokban, hogy az ellenzéki tiltakozások őrizetbe vett hangadóinak szabadon bocsátását követeljék. Motorcsónakos embercsempészt fogtak el Szeged-Gyálarét külterületén a rendőrök és katonák szombat délután - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t. Őrizetbe vettek a rendőrök egy huszonhat éves nőt Pécsen, mert konyhakéssel mellkason szúrt egy férfit, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság. Szünetel a személyes ügyintézés a közműszolgáltatásoknál a koronavírus terjedésének megakadályozására tett kormányzati intézkedésekkel összhangban. Nem számol fel kezelési költséget a márciusi helyközi dolgozó- és tanulóbérletek visszatérítésénél a MÁV-Start, a MÁV-HÉV és a Volánbusz, amennyiben az igényt március 10-ig benyújtják - közölte a MÁV. Liu Shaoang aranyérmet nyert szombaton 500 méteren a rövidpályás-gyorskorcsolyázók hollandiai Dordrechtben zajló világbajnokságán. Kozák Luca elődöntőbe jutott, Kerekes Gréta azonban búcsúzott a 60 méteres gátfutás előfutamaiban a toruni fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságon. Bundesliga: Eintracht Frankfurt-VfB Stuttgart 1:1 Bundesliga: Bayern München-Borussia Dortmund 4:2 Premier League: Sheffield United-Southampton 0:2 La Liga: Elche-Sevilla 2:1 OTP Bank Liga: Puskás Akadémia FC-Újpest FC 2:1