Amerikában razzia kezdődött az illegális migránsok begyűjtésére

Bilincsben viszik el az egyik illegális bevándorlót Los Angelesben. A migránsok tömeges kitoloncolását pénteken jelentette be az amerikai elnök.

Ezek az emberek illegálisan jöttek országunkba, de mi törvényesen távolítjuk el őket. Vannak akik éveket várnak arra, hogy amerikai állampolgárok lehessenek. Benyújtották a kérelmet, megtanultak angolul. Nekik is meg kell adni a lehetőséget - közölte Donald Trump.

Vasárnap meg is kezdődtek Baltimore-ban, Atlantában, Miamiban, Chicagóban, Denverben, Houstonban, Los Angelesben, San Franciscóban és New Yorkban is a migránsok elleni razziák.

A nagy alma egyik templomában bujkálnak az illegális bevándorlók a hatóságok elől. A nagyváros polgármestere azt ígérte, hogy megakadályozza a kitoloncolásokat. Azokban az államokban és városokban, amelyeket az ellenzéki Demokrata Párt irányít, az illegális migránsok védelmet élveznek. Ez azt jelenti, hogy a helyi rendfenntartó erők nem működnek együtt a szövetségi szervekkel a bevándorlók előállításában.

Tudom, hogy az a mostani akció nem az amerikai emberek védelméről és nem a törvények érvényesítéséről szól. Ez csak elnök politikai játszmája. Trumpo befolyásolja az amerikai kormányzati szerveket, hogy segítsenek neki az újraválasztásban. Ez az ami most is történik. Cinikus módon próbál félelemet kelteni a bevándorlókban - közölte New York demokrata párti polgármestere.

Első körben a bűnöző migránsokat tartóztatják le és azokat akik ellen kitoloncolási határozat van érvényben. Az őrizetbe vetteket kiutasításukig táborokba szállítják. A razziákat a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal hajtja végre. A hivatal részéről annyit közöltek, hogy első körben 2 ezer embert akarnak elfogni.

A civil szervezetek folyamatosan tiltakoznak a razziák ellen. Donald Trump kampányígéretei között kiemelt helyen szerepelt a kezeletlen migráció megfékezése. Az Egyesült Államokban az illegális bevándorlók számát 13 millióra becsülik.

HírTV