Amerikában is kampánytéma lett Orbán Viktor

Ezt nemcsak az bizonyítja, hogy a Republikánus Párt mindmáig legerősebb emberének számító Donald Trump mindenkit megelőzve biztosította támogatásáról a magyar kormányfőt, de az is, hogy a volt amerikai elnök „célt ért” megnyilatkozásával: bár saját érvrendszerük szerint kontextualizálva, de az összes mérvadó amerikai balliberális médium szükségét érezte, hogy kommentálja Trump közleményét.

Egész hétre elegendő témát szolgáltatott Donald Trump az amerikai közélet balliberális képviselőinek és véleményformálóinak azáltal, hogy kifejezte „teljes mértékű” támogatását Orbán Viktor magyar miniszterelnök újraválasztásával kapcsolatban. A volt amerikai elnök hétfői közleményében úgy fogalmazott:

a magyar kormányfő „szívből szereti hazáját, és biztonságot akar népének”

– ez pedig bőven elegendő volt ahhoz, hogy Trumpnak – saját Twitter-fiók híján – a Save America nevű kampányszervezetén keresztül nyilvánosságra hozott üzenetét az összes jelentős amerikai sajtóorgánum szemlézze – a balliberális fősodor szájízének megfelelően kontextualizálva. A The New York Times például ezzel kapcsolatban megjegyezte: Orbánra idén tavasszal új választások várnak, ahol megmérettetheti magát a „formálisan egységes, de rendkívül sokszínű ellenzéki pártokkal”. A liberális lap szerzői (akik közül az egyik nem mellesleg a 444.hu nevű portál egykori újságírója) hozzáfűzték:

a magyar miniszterelnök „az identitás- és valláspolitika modelljévé vált, nemcsak az Európai Unión belül legfőbb szövetségesének számító Lengyelországban, de az Egyesült Államokban is”.

Ezt a megállapítást támasztja alá az amerikai Politico érvelése is, amely nem mulasztotta el olvasóit emlékeztetni arra, hogy a Fox News ismert műsorvezetője, Tucker Carlson a Mathias Corvinus Collegium meghívására tavaly augusztusban részt vett az MCC Feszten, a Magyarországon töltött napokban pedig Budapestről sugározta főműsoridős show-ját. A liberális lap mintegy magyarázatként hozzáfűzte:

„annak ellenére, hogy Orbán aláássa a demokratikus intézményeket, az Egyesült Államok prominens szélsőjobboldali személyiségei kiálltak a vezetése mellett.”

Nem csak a mainstream média nem tudott elmenni szó nélkül Trump közleménye mellett, reagált többek között Bernie Sanders vermonti szenátor, a demokraták korábbi elnökjelöltje is, aki a magyar és az amerikai események, illetve Trump és Orbán Viktor között párhuzamot vonva a Twitteren úgy fogalmazott:

„Trump ugyanazt akarja csinálni, amit Orbán Magyarországon.

Meggyengíteni a demokratikus intézményeket, megfékezni a sajtószabadságot, és átírni a választási törvényeket, hogy megszilárdítsa saját pártja hatalmát. A demokráciát fenyegető veszély nem is lehetne egyértelműbb, és bátran fel kell lépnünk a védelme érdekében.”

A szociáldemokrata politikus érvelése összecseng a The Washington Post című liberális lap népszerű publicistájának minapi véleménycikkével, amelyben szintén az Orbán Viktor újraválasztását támogató Trump-közlemény került terítékre. Mégpedig azzal a céllal, hogy igazolja a demokraták szélsőségesebb szárnyának azon – folyamatban lévő – törekvéseit, amelyekkel a parlamenti obstrukció, azaz a filibuszter lehetőségeinek megkurtítását igyekeznek elérni. Chuck Schumer, a szenátus demokrata párti többségének vezetője ugyanis Capitolium ostromának ma esedékes évfordulóját akarja felhasználni arra, hogy új lendületet adjon a felső házban jelenleg kisebbségben lévő republikánusok ellenállási lehetőségeinek szűkítésére irányuló demokrata törekvéseknek, Jennifer Rubin, a The Washingon Post szerzője pedig helyesli ezt. Mint írta: a filibuszterharc időzítése is kedvező – ezt pedig Schumer nem is sejthette –, hiszen Trump éppen Magyarország miniszterelnöke felé fejezte ki támogatását.

„Milyen tökéletesen helyénvaló, hogy az önkényuralomra törekvő Trump éppen azt a diktátort tartja példaképének, aki hazugságok, nacionalista hevület és az idegengyűlölet szövedékét vetette be országa demokráciájának eltorzítása, illetve egyszemélyes uralma létrehozásának érdekében”

– írta a lap publicistája Orbán Viktorra utalva.

A véleménycikkre egyébként Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár is reagált tegnap. Mint írta: Jennifer Rubin, a Washington Postban megjelent írásában nevetséges módon vont párhuzamot Donald Trump Orbán Viktornak címzett támogató nyilatkozata és a harmincas években Európát fenyegető „fasiszta diktátor” melletti kiállás között. – Ezt még ő sem gondolhatja komolyan! – fogalmazott az államtitkár, hozzátéve:

a volt amerikai elnök az Amerikai Egyesült Államok egyik hű szövetségesét támogatta, azt a miniszterelnököt, akinek a hazájában töretlen a népszerűsége, és háromszor nyert kétharmados többséggel választást.

Akadt egyébként olyan is bőven, aki üdvözölte a volt elnök gesztusát Orbán Viktor felé. A teljesség igénye nélkül Paul Gosar republikánus képviselő például a Twitteren Trump közleményére reagálva azt írta: Orbán sokat tett Magyarországért, és példát mutat a világ vezetőinek, hogy hogyan helyezzék előtérbe saját állampolgárjaikat.

Orbán Viktor, illetve a magyar miniszterelnök által képviselt konzervatív politika egyébként az Európai Unióban már régóta viszonyítási pontnak számít; elég csak arra gondolni, hogy az előző év utolsó hónapjaiban az idén áprilisban államfőválasztásra készülő Franciaország három elnökjelöltje is felkereste Budapesten a magyar kormányfőt. Ez ráadásul nem egyedi eset a francia belpolitikában: írtunk róla, hogy a 2019-es európai parlamenti választás előtt szintén Orbán Viktor volt a fő témája egy nyilvános vitának, amelyen Franciaország két vezető euró­pai parlamenti jelöltje csapott össze. A tavaly szeptemberben megrendezett német szövetségi választások előtt szintén a fontos kampánytémák között szerepelt a magyar kormány által képviselt értékek felé való viszonyulás, de még a bulgáriai választásokon is kampánytéma volt tavaly a magyar kormányfő.

