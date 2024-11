Amerika választ - Felpörögtek az események Trump megválasztása után + videó

Megosztás itt:

Kamala Harris Hillary Clintonhoz hasonlóan a választási veresége után elmenekült az emberek elől, és még beszédet sem tartott. Maga Harris egyébként jelezte, nem fog beszédet mondani a választás éjszakáján, de ezt is a kampányának egyik vezetője közölte az összegyűlt emberekkel, a hívek pedig szépen lassan el is hagyták az eredményvárók helyszíneit.

A források egyöntetűen arról számolnak be, hogy a demokrata párt vezetését is sokként érte az eredmény, sokak szerint a demokraták nem tudták megszólítani azokat az embereket, akiket a mindennapi problémák mozgatnak. A demokraták annak sem örülhetnek, hogy minden jel szerint elveszítették többségüket a törvényhozásban is.

Teljes adás:

Fotó: Donald Trump republikánus elnökjelölt támogatói az amerikai elnökválasztás és kongresszusi választások utáni eredményvárón a floridai West Palm Beachben 2024. november 6-án hajnalban. MTI/AP/Evan Vucci