Külföld

Amerika megremegett: leállt a kormánygépezet!

2025. október 01., szerda 10:23 | MTI
szenátus Egyesült Államok szövetségi kormány

Az Egyesült Államok szövetségi kormánya 2025. október 1-jén éjjel közel hét éve az első alkalommal részlegesen leállt, miután a Kongresszus nem tudott megállapodni a kormányzati finanszírozást biztosító törvényjavaslatról.

  • Amerika megremegett: leállt a kormánygépezet!

A szenátusban a republikánusok által javasolt rövid távú finanszírozási törvényt a demokraták blokkolták, így nem kapta meg a szükséges 60 szavazatot. A politikai megosztottság miatt a kormányzati működés jelentősen korlátozottá vált, csaknem 750 ezer szövetségi alkalmazott kényszerszabadságra kényszerül, számos közszolgáltatás szünetel vagy késik, továbbá gazdasági adatok közlése is csúszhat.

Az eddigi legnagyobb amerikai kormányzati leállás 2018-2019-ben volt, és 35 napig tartott Donald Trump első elnöksége idején, a jelenlegi helyzethez hasonló súlyos politikai konfliktusokkal a háttérben.

Elemzők szerint az Egyesült Államokban egyre polarizáltabb politikai légkörben, különösen a szélsőséges politikai csoportok befolyása miatt, a jelenlegi helyzetben nehezebb lesz kompromisszumra jutni a kormány újraindítása érdekében. A politikai vezetőknek nehéz lesz visszakozniuk saját aktív támogatóiktól, ami a patthelyzet elhúzódását vetítheti előre.

A fő vitapont az egészségügyi támogatások körüli kérdések voltak: a demokraták a megfizethető egészségügyi törvény (Affordable Care Act, ACA) bővített támogatásainak meghosszabbítását, valamint a törvény bizonyos bevándorlókra, köztük menekültekre és menedékkérőkre való vonatkozásának visszaállítását követelték. Ezzel szemben a republikánusok a jelenlegi finanszírozási szintek fenntartását sürgették, és ellenálltak az egészségügyi támogatások kiterjesztésének.

A republikánusok szerint az egészségügyi kérdéseket külön kell kezelni, és egy átmeneti finanszírozást kell elfogadniuk a jelenlegi szinten, hogy több idő maradjon a tárgyalásokra. A republikánusok és a Trump-kormány azt állítja, a demokraták olyan törvényt próbálnak átvinni, amely egészségügyi támogatást biztosítana "dokumentumok nélküli bevándorlóknak". A demokraták ezt határozottan tagadják.

Az amerikai elnök, Donald Trump és a republikánus vezetés jelentős költségvetési megszorításokat követel, valamint kilátásba helyzeték a kormányzati programok és állások további megszüntetését. Trump maga figyelmeztetett, hogy a leállás "visszafordíthatatlan" intézkedéseket tehet lehetővé, a többi között további munkahelyek és programok megszüntetését.

A "shutdown" hatásai széleskörűek: a kormányzati szolgáltatások lassulnak vagy megszűnnek, az alkalmazottak többsége nem kap fizetést a leállás időtartama alatt, a nem létfontosságú hivatalok zárva tartanak vagy kényszerszabadságra küldik dolgozóikat.

Számos közszolgáltatás felfüggeszthető vagy lelassul (pl. nemzeti parkok bezárnak, adó-visszatérítések késnek, légi közlekedésben késések várhatók). Az alapvető biztonsági és védelmi feladatokat ellátó szervek viszont tovább működnek fizetés nélkül, amit később megtérítenek.

Jelenleg bizonytalan, hogy a leállás meddig tart. A Szenátus október 2-án további szavazásokat tervez. A Képviselőház, amely eredetileg nem ülésezett volna a héten, rendkívüli ülést tarthat. A megoldás kulcsa az, hogy a republikánusoknak legalább 7 demokrata szavazatra lesz szükségük a Szenátusban a finanszírozási törvény elfogadásához.

A leállás a gazdaságra és a pénzpiacokra is negatív hatással lehet; a legfontosabb gazdasági adatok, pl. szeptemberi foglalkoztatási jelentés) közzétételére, ami befolyásolhatja a Federal Reserve (Fed) döntéseit is. A tőzsdei indexek csökkenhetnek, a dollár gyengülhet, az arany egyébként is csúcsokat döntögető ára tovább emelkedhet.

MTI

 Az Európai Unió állam- és kormányfői szerdán találkoznak Koppenhágában. Az ülés egyik fő témája Ukrajna támogatása, hiszen úgy tűnik, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mindent megtesz annak érdekében, hogy Ukrajna minél hamarabb csatlakozzon az EU-hoz. De, miként is akarják megkerülni hazánkat az ügy érdekében? Arról kollégánk, Bugnyár Zoltán számolt be a helyszínről. 

