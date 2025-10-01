Amerika megremegett: leállt a kormánygépezet!

Megosztás itt:

A szenátusban a republikánusok által javasolt rövid távú finanszírozási törvényt a demokraták blokkolták, így nem kapta meg a szükséges 60 szavazatot. A politikai megosztottság miatt a kormányzati működés jelentősen korlátozottá vált, csaknem 750 ezer szövetségi alkalmazott kényszerszabadságra kényszerül, számos közszolgáltatás szünetel vagy késik, továbbá gazdasági adatok közlése is csúszhat.

Az eddigi legnagyobb amerikai kormányzati leállás 2018-2019-ben volt, és 35 napig tartott Donald Trump első elnöksége idején, a jelenlegi helyzethez hasonló súlyos politikai konfliktusokkal a háttérben.

Elemzők szerint az Egyesült Államokban egyre polarizáltabb politikai légkörben, különösen a szélsőséges politikai csoportok befolyása miatt, a jelenlegi helyzetben nehezebb lesz kompromisszumra jutni a kormány újraindítása érdekében. A politikai vezetőknek nehéz lesz visszakozniuk saját aktív támogatóiktól, ami a patthelyzet elhúzódását vetítheti előre.

A fő vitapont az egészségügyi támogatások körüli kérdések voltak: a demokraták a megfizethető egészségügyi törvény (Affordable Care Act, ACA) bővített támogatásainak meghosszabbítását, valamint a törvény bizonyos bevándorlókra, köztük menekültekre és menedékkérőkre való vonatkozásának visszaállítását követelték. Ezzel szemben a republikánusok a jelenlegi finanszírozási szintek fenntartását sürgették, és ellenálltak az egészségügyi támogatások kiterjesztésének.

A republikánusok szerint az egészségügyi kérdéseket külön kell kezelni, és egy átmeneti finanszírozást kell elfogadniuk a jelenlegi szinten, hogy több idő maradjon a tárgyalásokra. A republikánusok és a Trump-kormány azt állítja, a demokraták olyan törvényt próbálnak átvinni, amely egészségügyi támogatást biztosítana "dokumentumok nélküli bevándorlóknak". A demokraták ezt határozottan tagadják.

Az amerikai elnök, Donald Trump és a republikánus vezetés jelentős költségvetési megszorításokat követel, valamint kilátásba helyzeték a kormányzati programok és állások további megszüntetését. Trump maga figyelmeztetett, hogy a leállás "visszafordíthatatlan" intézkedéseket tehet lehetővé, a többi között további munkahelyek és programok megszüntetését.

A "shutdown" hatásai széleskörűek: a kormányzati szolgáltatások lassulnak vagy megszűnnek, az alkalmazottak többsége nem kap fizetést a leállás időtartama alatt, a nem létfontosságú hivatalok zárva tartanak vagy kényszerszabadságra küldik dolgozóikat.

Számos közszolgáltatás felfüggeszthető vagy lelassul (pl. nemzeti parkok bezárnak, adó-visszatérítések késnek, légi közlekedésben késések várhatók). Az alapvető biztonsági és védelmi feladatokat ellátó szervek viszont tovább működnek fizetés nélkül, amit később megtérítenek.

Jelenleg bizonytalan, hogy a leállás meddig tart. A Szenátus október 2-án további szavazásokat tervez. A Képviselőház, amely eredetileg nem ülésezett volna a héten, rendkívüli ülést tarthat. A megoldás kulcsa az, hogy a republikánusoknak legalább 7 demokrata szavazatra lesz szükségük a Szenátusban a finanszírozási törvény elfogadásához.

A leállás a gazdaságra és a pénzpiacokra is negatív hatással lehet; a legfontosabb gazdasági adatok, pl. szeptemberi foglalkoztatási jelentés) közzétételére, ami befolyásolhatja a Federal Reserve (Fed) döntéseit is. A tőzsdei indexek csökkenhetnek, a dollár gyengülhet, az arany egyébként is csúcsokat döntögető ára tovább emelkedhet.

MTI