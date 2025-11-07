Amerika megfúrta az orosz Lukoil eladásáról szóló gigászi üzletet

Megosztás itt:

A svájci árukereskedő Gunvor csütörtökön bejelentette, hogy visszavonta az orosz Lukoil energiaipari vállalat külföldi eszközeinek megvásárlására irányuló ajánlatát, miután az amerikai pénzügyminisztérium Oroszország bábjának nevezte, és jelezte, hogy Washington ellenzi az üzletet. A lépés meghiúsítja a Gunvor legnagyobb akvizícióját, és aláhúzza Washington törekvését, hogy szankciókkal izolálja Oroszországot, és megfossza az Ukrajnában folyó háborúhoz szükséges bevételeitől.

