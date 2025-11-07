Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 07. Péntek Rezső napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Napindító 06:25

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Amerika megfúrta az orosz Lukoil eladásáról szóló gigászi üzletet

2025. november 07., péntek 06:16 | Világgazdaság
Putyin Lukoil orosz gazdaság

A svájci Gunvor megvásárolná a Lukoilt, miután októberben az orosz cég bejelentette: eladják a külföldön ragadt eszközeiket és belföldi termelésre koncentrálnak.

  • Amerika megfúrta az orosz Lukoil eladásáról szóló gigászi üzletet

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

A svájci árukereskedő Gunvor csütörtökön bejelentette, hogy visszavonta az orosz Lukoil energiaipari vállalat külföldi eszközeinek megvásárlására irányuló ajánlatát, miután az amerikai pénzügyminisztérium Oroszország bábjának nevezte, és jelezte, hogy Washington ellenzi az üzletet. A lépés meghiúsítja a Gunvor legnagyobb akvizícióját, és aláhúzza Washington törekvését, hogy szankciókkal izolálja Oroszországot, és megfossza az Ukrajnában folyó háborúhoz szükséges bevételeitől.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Itt vannak a részletek a nyugdíj-kiegészítésről – több tízezer forintról van szó

„Eljött a nap” – nem akármilyen bejelentésre készül Ábrahám Róbert

Szentmártonkátai vonatbaleset: nyugtatókon él és csak a balesetről beszél a 16 évesen elhunyt Robika édesanyja

Drága leckét kapott Európa az elhibázott brüsszeli szankciók miatt

"Rángatott az építkezés felé" - az utcán támadt rá egy férfi az Operettszínház sztárjára

A hadtörténész szerint Németországnak nincs választása

„Amerika jövünk!” – Orbán Viktor látványos videója a washingtoni érkezésről + videó

Robbie Keane: Nem foglalkozom a pletykákkal, jól érzem magam a Ferencvárosnál

Túltolták az ukrán toborzók: Angelina Jolie segélyt szállító sofőrjét is bezupálták

További híreink

Túltolták az ukrán toborzók: Angelina Jolie segélyt szállító sofőrjét is bezupálták

Krasznaja Vjeszna hírügynökség: Kárpátaljáért cserébe a magyar miniszterelnök támogatná Ukrajna EU-s integrációját

Míg Orbán a Fehér Házban, Magyar Péter a hátsókertben gereblyézik + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Amerika jövünk!” – Orbán Viktor látványos videója a washingtoni érkezésről + videó
2
Ferencvárosi diadal az Európa-ligában
3
Túltolták az ukrán toborzók: Angelina Jolie segélyt szállító sofőrjét is bezupálták
4
Míg Orbán a Fehér Házban, Magyar Péter a hátsókertben gereblyézik + videó
5
Egy pillanat műve volt: 5 fiatal élete múlt egyetlen felelőtlen döntésen
6
Krasznaja Vjeszna hírügynökség: Kárpátaljáért cserébe a magyar miniszterelnök támogatná Ukrajna EU-s integrációját
7
Komment - Milyen eredményeket hozhat az Orbán Viktor-Donald Trump találkozó? + videó
8
A politikai fekete lyuk: a Tisza Párt trükkje, amivel egyszerre csapja be a jobb- és a baloldalt
9
A betegeken spórolnának? Takács Péter a Tisza Párt és az egészségügyi megavállalatok kapcsolatáról + videó
10
„Csendes éj” erőszakkal? A németek már a karácsonyi vásárokat is lemondják + videó

Legfrissebb híreink

Ferencvárosi diadal az Európa-ligában

Ferencvárosi diadal az Európa-ligában

 A Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott bolgár vendége, a Ludogorec felett a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtök este játszott negyedik fordulós mérkőzésén.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!