Amerika már megint élen jár, az elmebajban

A Los Angeles Times ugyanis korábban arról számolt be, hogy egy Blaire Van Valkenburgh nevű helyi lakos már most komposztálja szerettei maradványait.

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Marine Le Pen azt üzente Giorgia Meloninak Együtt győzünk Európában, nem halaszthatjuk el a mostani lehetőséget – hangoztatta Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) vezetője a Corriere della Sera című olasz napilapban politikai egységet szorgalmazva az olasz jobboldalt vezető Giorgia Melonival vasárnap. Szalay-Bobrovniczky Kristóf: mi, magyarok békét akarunk! A hősök adósai vagyunk, de ezt az adósságot nem elsősorban emlékművekkel kell megfizetnünk, hanem azzal, hogy megvédjük mindazt, amiért az életüket adták: a szabad és a sorsáról maga döntő Magyarországot – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter vasárnap Budapesten, a Fiumei úti sírkertben, az 52-es hősi parcellánál.