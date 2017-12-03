2017. december 3.,
vasárnap, Ferenc, Olívia napja

Amerika kiszáll az ENSZ menekültügyi világegyezményének előkészítéséből

Hír TV

2017. december 3., vasárnap 13:49, frissítve: vasárnap 14:08

Az Egyesült Államok kilép az ENSZ menekültügyi világegyezményének előkészítéséből. Donald Trump ugyanis összeegyeztethetetlennek tartja a bevándorláspolitikájával a nemzetközi munkálatokat. Az ország ENSZ-nagykövete szerint a bevándorlásról az amerikaiaknak maguknak kell dönteniük, azokba mások nem szólhatnak bele.

A világszervezet a menekültek és migránsok helyzetén szeretne javítani egy átfogó cselekvési programot is tartalmazó egyezmény kidolgozásával. Erről az ENSZ közgyűlése döntött szeptemberben.

Amerika nem működik tovább együtt az ENSZ-szel 

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