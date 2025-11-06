„Amerika jövünk!” – Orbán Viktor látványos videója a washingtoni érkezésről + videó
2025. november 06., csütörtök 21:13
Hír TV
Ez több mint egy repülőút, ez egy küldetés. Orbán Viktor miniszterelnök látványos videót osztott meg a washingtoni érkezésről, jelezve: a magyar delegáció készen áll a Trump-csúcsra. Miközben Európa a háborús pszichózisban él, a magyar kormány a józan ész hangját és a béke ügyét képviseli a Fehér Házban.
A kormányfő rámutatott: minden diplomáciai tárgyalás nehéz, de ő baráti és könnyebb hangvételű egyeztetésre számít. Orbán Viktor ugyanakkor súlyos kérdésnek nevezte az olajszankciók ügyét, de szerinte a tárgyalás nem lesz nehéz.