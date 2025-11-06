Keresés

2025. 11. 06. Csütörtök Lénárd napja
Külföld

„Amerika jövünk!” – Orbán Viktor látványos videója a washingtoni érkezésről + videó

2025. november 06., csütörtök 21:13 | Hír TV

Ez több mint egy repülőút, ez egy küldetés. Orbán Viktor miniszterelnök látványos videót osztott meg a washingtoni érkezésről, jelezve: a magyar delegáció készen áll a Trump-csúcsra. Miközben Európa a háborús pszichózisban él, a magyar kormány a józan ész hangját és a béke ügyét képviseli a Fehér Házban.

  • „Amerika jövünk!” – Orbán Viktor látványos videója a washingtoni érkezésről + videó

Fotó: X

Elkezdődött a késői szüret a soproni borvidéken + videó

 Kézzel szüretelnek a gazdák a Steigler dűlőben, alkezdődött a késői szüret a soproni borvidéken. A területen korábban már leszedték a zöld vertelinit, most pedig azokat a sorokat takarítják be, amelyeket tudatosan hagytak meg a késői érésre.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

