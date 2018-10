2018. OKTÓBER 5., PÉNTEK SZIJJÁRTÓ: A BEREGSZÁSZI KONZUL KIUTASÍTÁSÁRA VÁLASZUL MAGYARORSZÁG IS KIUTASÍT EGY UKRÁN KONZULT. LMP: ELFOGADHATATLANNAK TARTJUK, HOGY UKRAJNA KIUTASÍTOTTA A BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZULT. ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET: VASÁRNAPIG LEHET ADOMÁNYOZNI KÁRPÁTALJAI CSALÁDOK JAVÁRA. DÖMÖTÖR CSABA: KÉT HÉTEN BELÜL SZAVAZHAT AZ ORSZÁGGYÛLÉS A SARGENTINI-JELENTÉST ELÍTÉLÕ JAVASLATRÓL MAGYARORSZÁG ÉLÕBEN. KANCELLÁRIAMINISZTER: TOVÁBBRA IS MAGYARORSZÁG BARÁTJA A BAJOR KERESZTÉNYSZOCIÁLIS UNIÓ. ORBÁN VIKTOR: KULTÚRHARC NEM MAGYARORSZÁGON, HANEM EURÓPÁBAN VAN. AZ MSZP, A PÁRBESZÉD ÉS A MOMENTUM IS TÁMOGATJA MAGYARORSZÁG EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSÁT. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK FELFÜGGESZTETTE A PÁRBESZÉD ÉS A MOMENTUM KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁT. AZ ÜGYÉSZSÉGEN TESZ PANASZT AZ MNB, MIUTÁN A RENDÕRSÉG ELUTASÍTOTTA AZ ALTUS ZRT.-VEL SZEMBEN TETT FELJELENTÉSÉT. HETEKEN BELÜL A KORMÁNY ELÉ KERÜL AZ IDEGEN NYELVI STRATÉGIA, MELLYEL A MAGYAR DIÁKOK IDEGENNYELV-TUDÁSÁT JAVÍTANÁK. MAGYARORSZÁGON TÖBB MINT 3 MILLIÓ EMBERNEK VAN KUTYÁJA NÉPSZAVA. KEVÉS, DE JÓ MINÕSÉGÛ AZ IDEI BURGONYATERMÉS MAGYAR HÍRLAP. A MOL 5 FORINTTAL EMELTE A 95-ÖS BENZIN ÉS 6 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT. NYOLC HÓNAP ALATT 1,5 MILLIÁRD FORINTNYI ILLEGÁLIS DOHÁNYÁRUT VONT KI A FEKETEPIACRÓL AZ ADÓHATÓSÁG MAGYAR IDÕK. KEVESEBB VÁLLALKOZÁST TÖRÖLTEK AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN, DE A CÉGBÁZIS TOVÁBB ZSUGORODIK VILÁGGAZDASÁG. AZ UKRÁN KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIUTASÍTOTT EGY BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZULT. UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER: OROSZORSZÁG TÍZEZREKET TELEPÍT BE KRÍMBE, HOGY KISZORÍTSA ONNAN A LAKOSSÁG UKRAJNA-PÁRTI RÉSZÉT. AZ UKRÁN PARLAMENT ELFOGADTA A TÖRVÉNYJAVASLATOT AZ UKRÁN NYELVTÖRVÉNNYEL KAPCSOLATBAN. AZ ÁLLAMNYELV ELHANYAGOLÁSA ÉS MEGSÉRTÉSE HÁROM ÉVIG TERJEDÕ SZABADSÁGVESZTÉSSEL IS BÜNTETHETÕ. TÁMOGATÁSÁRÓL BIZTOSÍTOTTA AZ ORVOSI CÉLÚ MARIHUÁNA LEGALIZÁLÁSÁT A MORMON EGYHÁZ UTAH ÁLLAMBAN. BEISMERÕ VALLOMÁST TETT A FEHÉR HÁZBA GYANÚS LEVELEKET KÜLDÕ UTAHI FÉRFI. PENTAGON: KÍNA NÖVEKVÕ FENYEGETÉST JELENT AZ AMERIKAI HADIIPARRA. A FÕÜGYÉSZHELYETTEST IS MEG AKARTÁK ÖLNI KUCIAK GYILKOSAI - AKTUALITY.SK. AZ UNIÓ 20 MILLIÓ EURÓ HUMANITÁRIUS SEGÉLYT AD AFGANISZTÁNNAK A SÚLYOS ASZÁLYKÁROK, VALAMINT A POLGÁRHÁBORÚ OKOZTA NEHÉZSÉGEK MIATT. DÁN MINISZTER: DÁNIA IDÉN SEM FOGAD BE MENEKÜLTEKET AZ ENSZ PROGRAMJA KERETÉBEN. A BÍRÓSÁGON HALLGATTÁK KI AZT AZ OLASZ POLGÁRMESTERT, AKI A GYANÚ SZERINT AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓT SEGÍTETTE ELÕ VÁROSÁBAN. HELIKOPTER-BALESETBEN HÁRMAN MEGHALTAK OROSZORSZÁGBAN, KÖZTÜK AZ OROSZ FÕÜGYÉSZ HELYETTESE. OROSZ KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: MEGRENDEZETT PROPAGANDAAKCIÓ A HOLLAND VÁDASKODÁS. AZ 1400-AT IS MEGHALADJA AZ INDONÉZ FÖLDRENGÉS HALÁLOS ÁLDOZATINAK SZÁMA. AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY NÕT MÁTÉSZALKÁN. FELBORULT EGY GÉPKOCSI A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MONOSTORPÁLYI KÖZELÉBEN, A SOFÕR MEGSÉRÜLT. FELROBBANT EGY KEMENCE EGY LAKÓHÁZBAN, A BÉKÉS MEGYE SZARVAS KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. KARBANTARTÁS MIATT KÉT HÉTIG LEZÁRJÁK A DÉLI PÁLYAUDVART, A VONATOK JELENTÕS RÉSZE KELENFÖLD VASÚTÁLLOMÁSRÓL INDUL, ILLETVE ODA ÉRKEZIK. NÉGY ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTEK EGY FEJÉR MEGYEI FÉRFIT, AMIÉRT TÁRSÁVAL AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZETHEZ AKART CSATLAKOZNI.