Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 20. Szombat Friderika napja
Jelenleg a TV-ben:

Célpont

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Amerika gyárt, Európa fizet: a legújabb amerikai "segély" Ukrajnának valójában egy szomorú lecke a kontinensnek + videó

2025. szeptember 20., szombat 08:00 | Magyar Nemzet

Amerika újra megindította a fegyverszállításokat Ukrajnába, de a frontról érkező hírek sokkal sötétebb képet festenek. Robert C. Castel, a Magyar Nemzet Front című podcastjében elmondta: a szállítmányok szinte csak "töltények", ami azt jelenti, hogy Ukrajna már nem kaphat újabb csúcstechnológiás rendszereket, mint a HIMARS vagy a Patriot. A szakértő szerint ez a döntés egyértelműen azt jelzi, hogy a Nyugat nem a győzelemre, hanem a konfliktus fenntartására törekszik.

  • Amerika gyárt, Európa fizet: a legújabb amerikai

Eközben az oroszok a Zapad 2025 hadgyakorlaton a nukleáris eszközeiket is bevetették. A kérdés, vajon Európa felébred végre ebből a rémálomból?

A szakértő arra is rámutatott, hogy az oroszok egyre több csapásmérő eszközt vetnek be, ami gyorsan feléli a már meglévő Patriot rakétaállományt. Ennek következtében Ukrajna légvédelme egyre inkább meggyengül, és már nem tud "Európa tökéletes pajzsaként" működni. Az elmúlt időben Lengyelország légterében történt sértés is ennek a jele lehet. A fegyverszállítások kapcsán Castel hangsúlyozta: a "Amerika gyárt, Európa fizet" metódus óriási hasznot hoz az amerikai hadiiparnak, de egy "szomorú konstrukció" Európa számára, mivel a kontinens kimerül a pénzügyi támogatásban, miközben az amerikai hadiipar profitál a háborúból.

A Zapad 2025 hadgyakorlat egy másik kritikus pont, amiről Castel beszélt. A szakértő szerint a korábbiakhoz képest hangsúlyosabb szerepet kapott a nukleáris komponens. Amíg korábban csak verbális fenyegetések voltak, 2025-ben már tényleges nukleáris eszközöket is mozgattak. Ez a tény egyértelműen jelzi, hogy az oroszok szavai mögött tettek állnak. A világ a kereskedelem helyett a biztonsági szempontokra helyezi a hangsúlyt. Ezt jelzi Kína politikai irányváltása is, hiszen egyre kevésbé "szemérmesek" az Oroszországnak nyújtott támogatásokkal, mert a gazdasági megfontolások helyett a biztonsági megfontolások kerülnek előtérbe. A patrióták számára ez egyértelmű üzenet: a világrend változik, és a nemzeti érdekek védelme elengedhetetlen.

Teljes cikk a MAGYAR NEMZET oldalán olvasható.

További híreink

Magyarországra is begyűrűzhet az európai gyógyszerhiány

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

Botrányos lett az Ázsia Expressz befutója: „Ez a legalja!"

A Barcelona tizenöt éve nem kapott ekkora pofont a BL-ben, de van ennél is rosszabb

Gulácsi nagy napja jön, mindenki őt ünnepli Németországban

Romulusznak vége, Wellor padlóra küldte Magyar Péter főemberét

Január 1-jétől új szabály alakítja a visszaváltható műanyag palackok sorsát

Bejelentette visszavonulását a németek világbajnok focistája

Napindító: Élelmiszer-háború az EU-ban? Magyarország továbbra is ellenzi a Mercosur-megállapodást + videó

További híreink

Napindító: Élelmiszer-háború az EU-ban? Magyarország továbbra is ellenzi a Mercosur-megállapodást + videó

A Digitális Polgári Kör gyűlés, ami után semmi sem lesz a régi: őrült túljelentkezés, zenei fellépők és Orbán Viktor

Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Elszabadult a pokol, botokkal lincselnének egy beteg embert: ez a Magyar Péter-féle Tisza Párt igazi arca?
2
Január 1-jétől új szabály alakítja a visszaváltható műanyag palackok sorsát
3
Véget ér a baloldali menekülés? Döntő szavazás Salis ügyében, a patrióták egyhangúan a mentelmi jog megvonása mellett
4
Digitális Honfoglalás: a Gyűlés, ami után semmi sem lesz a régi – őrült túljelentkezés, zenei fellépők és Orbán Viktor + videó
5
Szoboszlai szívszorító vallomása: Dominik elárulta, milyen vita zajlott a családban
6
Brüsszel baloldali kormánya: két súlyos ítélet a lengyel gazdaságról - Moody's és a Fitch ítéletet mondott
7
Vezércikk – Orbán Viktor szerint a volt vezérkari főnöknek semmilyen joga nincs fegyver viselésére, mert nem az „őserdőben élünk”+ videó
8
Labdarúgó NB I - Ferencváros-Diósgyőr 2-2
9
Célpont – Románia válságban + videó
10
Márki-Zay Péter: Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya önkezével vetett véget életének

Legfrissebb híreink

Véget ért a korszak: Milorad Dodik lemondott az elnöki jogköreiről, a nagyhatalmú politikus bukott?

Véget ért a korszak: Milorad Dodik lemondott az elnöki jogköreiről, a nagyhatalmú politikus bukott?

 Váratlanul és drámai módon ért véget Milorad Dodik elnöksége a boszniai Szerb Köztársaságban. Bár a politikus kifizette a 7.4 millió forint összegű pénzbírságot, amivel elkerülhette a börtönt, a hatalmát mégis elvesztette. A bosznia-hercegovinai választási bizottság döntése értelmében ugyanis megfosztották hivatalától, ami egyedülálló esemény a térség politikájában.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Brüsszel baloldali kormánya: két súlyos ítélet a lengyel gazdaságról - Moody's és a Fitch ítéletet mondott

Brüsszel baloldali kormánya: két súlyos ítélet a lengyel gazdaságról - Moody's és a Fitch ítéletet mondott

 A Moody's és a Fitch is egyöntetűen a lengyel kormány felelőtlen politikáját és a politikai szembenállást nevezi meg a romló helyzet okaként. A felelőtlen költekezés és a belső viszály komoly veszélybe sodorja a lengyel gazdaságot, ami éles ellentétben áll a brüsszeli narratívával. A kérdés már nem az, hogy lesz-e gazdasági válság, hanem az, hogy a mostani kormány képes-e elkerülni a legsúlyosabb következményeket.
Tömeggyilkosság - Dróntámadás ért egy mecsetet Szudánban, 75 halott: az ENSZ az etnikai erőszak elterjedéséről beszél

Tömeggyilkosság - Dróntámadás ért egy mecsetet Szudánban, 75 halott: az ENSZ az etnikai erőszak elterjedéséről beszél

 Dróntámadás történt egy mecset ellen egy zsúfolt szudáni menekülttáborban, ami legalább 75 ember halálát okozta. Az MTI értesülései szerint a támadás a szudáni hadsereg és a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) közötti harcok közepette történt. A mecsetben rengeteg civil tartózkodott, amikor a drón lecsapott, és a mentőalakulatok számos holttestet hoztak ki a romok alól.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!