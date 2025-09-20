Megosztás itt:

Eközben az oroszok a Zapad 2025 hadgyakorlaton a nukleáris eszközeiket is bevetették. A kérdés, vajon Európa felébred végre ebből a rémálomból?

A szakértő arra is rámutatott, hogy az oroszok egyre több csapásmérő eszközt vetnek be, ami gyorsan feléli a már meglévő Patriot rakétaállományt. Ennek következtében Ukrajna légvédelme egyre inkább meggyengül, és már nem tud "Európa tökéletes pajzsaként" működni. Az elmúlt időben Lengyelország légterében történt sértés is ennek a jele lehet. A fegyverszállítások kapcsán Castel hangsúlyozta: a "Amerika gyárt, Európa fizet" metódus óriási hasznot hoz az amerikai hadiiparnak, de egy "szomorú konstrukció" Európa számára, mivel a kontinens kimerül a pénzügyi támogatásban, miközben az amerikai hadiipar profitál a háborúból.

A Zapad 2025 hadgyakorlat egy másik kritikus pont, amiről Castel beszélt. A szakértő szerint a korábbiakhoz képest hangsúlyosabb szerepet kapott a nukleáris komponens. Amíg korábban csak verbális fenyegetések voltak, 2025-ben már tényleges nukleáris eszközöket is mozgattak. Ez a tény egyértelműen jelzi, hogy az oroszok szavai mögött tettek állnak. A világ a kereskedelem helyett a biztonsági szempontokra helyezi a hangsúlyt. Ezt jelzi Kína politikai irányváltása is, hiszen egyre kevésbé "szemérmesek" az Oroszországnak nyújtott támogatásokkal, mert a gazdasági megfontolások helyett a biztonsági megfontolások kerülnek előtérbe. A patrióták számára ez egyértelmű üzenet: a világrend változik, és a nemzeti érdekek védelme elengedhetetlen.

