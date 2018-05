Amerika az asztalra csapott

Keményen nekiment Iránnak az amerikai külügyminiszter. Mike Pompeo szerint Irán háborút szít a Közel-Keleten ezt pedig abból finanszírozza, hogy három éve megszabadult a szankcióktól. Amerika most keményebb büntetőintézkedéseket javasol, és arra kérte Európát, hogy támogassák az amerikai lépéseket.

Keményen megfenyegette az amerikai külügyminiszter Iránt. Mike Pompeo olyan feltételeket támasztott az új szankciók felsorolásakor, amelyeket Irán biztosan nem fog teljesíteni.

„Eddig soha nem tapasztalt pénzügyi nyomás alá helyezzük Iránt, a rezsim pedig meggyőződhet arról, hogy nagyon komolyan gondoljuk a szankciókat. Visszahozzuk az atomegyezmény előtti szankciókat és újakat is bevezetünk” – ígérte az amerikai külügyminiszter.

Mike Pompeo azt mondta, hogy a perzsa államnak teljes mértékben fel kell hagyni az urándúsítással, vissza kell vonulnia Szíriából, Jemenből és Libanonból és el kell fogadnia, hogy nem dominálhatja a Közel-Keletet. Az amerikai külügyminiszter az kérte az európai országoktól, hogy támogassák az Irán ellen hozott új amerikai szankciókat.

Az atomegyezményt aláíró Nagy-Britannia, Franciaország és Németország ugyanakkor mindenképpen életben tartaná a megállapodást, mert gazdaságilag komoly érvágást jelentenek az új szankciók. Három éve komoly üzleteket bonyolítottak Iránnal a nagy európai vállalatok, amelyek könnyen az amerikai pénzügyminisztérium szankciólistájára kerülhetnek. Az európai vezetők már jelezték, hogy folytatják az együttműködést Teheránnal. Jogilag is elkezdték előkészíteni a terepet, hogy az európia cégeket ne érintsék a szankciók, az Európai Beruházási Bankot pedig megbízták újabb iráni befektetések egyengetésével.

Diplomáciai fronton is megpróbálja Európa megkerülni Amerikát. Oroszországban partnerre találtak az Iráni egyezmény életben tartásával, és Kínával is tárgyalnak. Pénteken Bécsben tárgyalnak Amerika nélkül a folytatásról, ahol az iráni küldöttség is részt vesz. „Kína kitart a 2015-ben kötött atomegyezmény mellett, és a részt veszünk a pénteki bécsi egyeztetésen” – közölte Lu Kang, a kínai külügyminisztérium szóvivője.

Az amerikai szankciók augusztus 6-án lépnek életbe, addig kell megalkotni a kereteket arról, hogy milyen formában maradhat fenn az iráni atomegyezmény.