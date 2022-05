AM: magyar részvétellel zajlik a XV. Erdészeti Világkongresszus Szöulban

Megosztás itt:

A hat évente megrendezett szakmai eseményen több mint tizenkétezer résztvevő foglalkozik az erdők kezelésének globális kérdéseivel - áll a közleményben.

Az Agrárminisztérium a legteljesebben egyetért a XV. Erdészeti Világkongresszus jelmondatában foglalt értékekkel, mely szerint az erdők fenntartása és kezelése segítségével zöld, egészséges és fenntartható jövőt építhetünk, mondta az eseményen a magyar delegációt vezető helyettes államtitkár - írták.

Szentpéteri Sándor hozzátette, Magyarország jó úton halad, hiszen az elmúlt évszázadban megdupláztuk erdőterületünket, az Országfásítási Programmal pedig az utóbbi években ismét újabb lendületet adtunk a fával borított területek növelésének. A kormányzat célkitűzései világosak, 2030-ra a fával borított területek arányát 27 százalékra növelik. Az ország karbonsemlegességi céljainak eléréséhez emellett a meglévő erdőállományok kezelése és aktív védelme is elengedhetetlen, hiszen emberi segítség nélkül maguk az erdők is áldozatai lehetnek a klímaváltozás következtében változó környezeti hatásoknak - áll a közleményben.

A Világkongresszuson a magyar delegáció elsősorban a fenntartható erdőkezelési módszerekkel és a körforgásos fagazdálkodással foglalkozó szekciók munkájába kapcsolódik be, miközben több kétoldalú találkozón egyeztetik az együttműködési lehetőségeket a magyar erdészeti szaktudás felhasználásáról például a sivatagos térségek fásításának tekintetében - írta az AM.

A magyar erdőgazdálkodás eredményei aktívan hozzájárulnak bolygónk környezeti állapotának javításához, így kiemelt célunk szakmai ismereteink megosztása és a partnerség építés, tette hozzá a helyettes államtitkár. Szentpéteri Sándor kiemelte, hogy hazánk jelentős erdészeti tudásbázissal rendelkezik, amely a Soproni Egyetem oktatási és kutatási tevékenységében jelenik meg a legteljesebben, emellett nemzetközi szinten is példaértékű erdei iskoláink fenntartható gazdálkodással kapcsolatos szemléletformáló tevékenysége, amelyet külön poszterben mutatnak be a konferencián - közölte az AM.

MTI