Általános sztrájkra szólítottak fel Szerbiában a hónapok óta tiltakozó egyetemi hallgatók

A tiltakozók arra kérték az embereket, hogy tanúsítsanak polgári engedetlenséget, ne menjenek dolgozni, ne vásároljanak semmit, és ne használjanak semmilyen szolgáltatást. Színházak, művészeti galériák, múzeumok és éttermek is csatlakoztak a tiltakozáshoz, közölték, hogy pénteken nem nyitnak ki. Az ellenzéki média is közölte, hogy pénteken vagy kizárólag a tiltakozásokról számol be, vagy egyáltalán nem jelentet meg semmilyen új tartalmat.

A kormányellenes tiltakozásokat az ellenzék azt követően kezdte megszervezni, hogy tavaly november elsején leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője - 15 ember halálát okozva -, az illetékes szervek pedig azóta sem vontak senkit felelősségre emiatt. A legkitartóbban a szerbiai egyetemek hallgatói tiltakoznak, akik november óta vonulnak az utcákra, és a szerbiai állami egyetemeken működő 64 kar majdnem mindegyikét blokád alatt tartják. A diákok Szerbia több városában minden nap 15 percre leállítják a forgalmat a karuk épülete előtt, így tisztelegve az áldozatok emléke előtt.

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban felújították, és a munka az idén is folytatódott. Goran Vesic építésügyi miniszter júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület újra használható. A miniszter azóta lemondott, de közölte, nem tartja magát felelősnek az esetért.

Az újvidéki felsőügyészség december végén emelt vádat az ügyben tizenhárom ember, közöttük a volt építésügyi miniszter ellen. A vádiratban szereplőket a közbiztonság súlyos veszélyeztetésével, veszély okozásával, valamint nem megfelelő építkezési és kivitelezési munkával vádolják.

Az általános sztrájk napjával egy időben, pénteken délután tartják meg a szerb köztársasági elnök korábban már többször beharangozott népi mozgalmának az alakuló ülését a dél-szerbiai Jagodinában. A kormányzó Szerb Haladó Párt mellett az elnököt támogató civileket és más politikai szervezetek tagjait is a rendezvényre várják. Aleksandar Vucic korábban azt mondta, az új mozgalom egy pártokon felüli szervezet lesz, amelynek célja egy ernyő alá gyűjteni azokat, akik az ország fellendítése mellett állnak.

MTI