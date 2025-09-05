Keresés

2025. 09. 05. Péntek
Álomnyaralásból rémálom – a poklok poklát járta meg két fiatal magyar nő Szicíliában

2025. szeptember 05., péntek 16:47 | MTI
magyar turisták nemi erőszak migránsbűnözés

Őrizetbe vettek Szicíliában három marokkói állampolgárt két magyar turista elleni nemi erőszak gyanújával - közölték pénteken a cataniai hatóságok a szicíliai sajtó jelentése szerint. A sokkos állapotban megtalált fiatal nők már biztonságban vannak.

  • Álomnyaralásból rémálom – a poklok poklát járta meg két fiatal magyar nő Szicíliában

A 21, 22 és 24 éves - olaszországi tartózkodási engedéllyel nem rendelkező - férfiakat az áldozatok feljelentése alapján azzal vádolják, hogy nemi erőszakot követtek el két fiatal magyar nő ellen Catania közelében. A letartóztatásról először a La Sicilia című napilap adott hírt, később Catania vizsgálóbírója is megerősítette.

Az áldozatok vallomása és rendőrségi közlések alapján az olasz sajtóban megjelent beszámolók szerint

a turisták elfogadtak egy fuvart vissza a szállásukra két gyanúsítottól, akik azonban ehelyett egy távol eső helyre vitték őket, ahol a harmadik elkövető csatlakozott hozzájuk. Ezt követően kokain fogyasztására kényszerítették a két nőt, és akaratuk ellenére szexuális cselekményekre is sor került.

A rendőrségnek sikerült a csoportot Paterno településén lenyomoznia, köszönhetően az egyik áldozat lánytestvérének, aki eltűntként jelentette a két fiatal nőt és aktivált egy telefonos nyomkövető szolgáltatást, amivel sikerült lokalizálni a mobiltelefont. Előzőleg az áldozat - úgy téve, mintha az anyját hívná fel - értesíteni tudta a testvérét, hogy veszélyben van, és közölte vele a marokkóiak furgonjának rendszámát is.

A síró turistákat egy strandon találták meg, míg a furgonnal úton lévő gyanúsítottakat nem messze tőlük tartóztatta fel a város idegenrendészete.

A turistákat kórházban orvosi vizsgálatnak vetették alá, és hivatalos feljelentést is tettek az elkövetőkkel szemben - derül ki a közlésekből.

 A háború árnyékában sorra születnek a döntések a fegyverbeszerzésekről és az új hadiipari beruházásokról. Az orosz-ukrán konfliktus alapjaiban rajzolta át a kontinens védelmi térképét. Az unió és a nemzeti kormányok már nem csupán diplomáciai szinten, hanem hadiipar megerősítésével és korszerű fegyverek vásárlásával reagál a kialakult helyzetre.

