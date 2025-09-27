Állandósultak a tüntetések Olaszországban – Egyre többen vonulnak utcára országszerte + videó

Hivatalosan álhírbotrány, valójában bűnügyi akció! Rétvári Bence elárulta: a Szőlő utcai igazgatót és társát nem az "álhír" miatt figyelték, hanem a feltűnően magas életszínvonal buktatta le. Hogyan szereztek egy Lexus-t és Ford Raptorokat? Az NVSZ felfedte a hátteret, futtatás és fedőállások a gyermekvédelem égisze alatt!
Hangos robbanás a diplomáciában Szergej Lavrov kijelentésétől, miszerint a NATO és az EU hadat üzent Oroszországnak. De van-e valós alapja a vérfagyasztó szavaknak? Nógrádi György, a biztonságpolitikai szakértő a Globál Nógrádi Györggyel című műsorban nyugalomra intett, és konkrét számokkal bizonyította, Vlagyimir Putyinnak esze ágában sincs lerohanni Európát!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Hatalmas beismerés Párizsból! A francia jobboldal vezető politikusa, Eric Ciotti nyíltan kimondta: Emmanuel Macron elnök migrációs politikája elbukott! A Jobboldali Unió a Köztársaságért frakcióvezetője a Célpont stábjának nyilatkozva kijelentette: Franciaországnak Magyarország példáját kellene követnie a bevándorlás kezelésében. A helyzet súlyosságát a Célpont stábja is megtapasztalta: fényes nappal támadták meg őket az utcán Párizsban!
Két tűz közé szorult Magyarország, de a kormány nem enged: Szijjártó Péter külügyminiszter leszögezte, senki nem tudja belekényszeríteni hazánkat a háborúba, és keményen leleplezte Horvátországot, amely a háborús helyzetet kihasználva akarna nyerészkedni a magyar olajszállításon. Magyarország szuverén ország, a tranzitdíj-emelés és a politikai nyomás sem törheti meg a nemzeti érdekeket!
Mindenki erről beszél! Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón megvédte Magyarország álláspontját. A földrajzi valóság ugyanis masszívan felülírja az ideológiákat! Orbán Viktor barátja is megérti a magyar energiafüggőséget és határozottan kiállt Magyarország mellett.