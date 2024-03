Megosztás itt:

A felmérések azt valószínűsítik, hogy Peter Pellegrini, a Hang elnöke, jelenlegi parlamenti elnök és Ivan Korcok korábbi külügyminiszter juthat be a második fordulóba. A szlovákiai államfőválasztáson ezúttal is indul magyar jelölt a felvidéki magyar párt, a Magyar Szövetség elnöke, Forró Krisztián személyében. Amennyiben második fordulóra is sor kerül, azt április 6-án tartják meg.