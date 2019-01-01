2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Allahot éltetve késelt egy férfi Manchesterben

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2019. január 1., kedd 07:33, frissítve: kedd 08:05

Késes támadó sebesített meg három személyt a manchesteri Victoria pályaudvaron.

Egy férfit és egy nőt kórházba szállítottak, a harmadik sebesült egy rendőr. A tettest a rendőrök elfogták. Egy szemtanú szerint az elfogott férfi Allahot éltette a támadás közben.

A gyanúsított a rendőröknek azt mondta, hogy „amíg folyatjátok más országok bombázását, addig az ilyen hülyeségek is folytatódnak”.

A brit hatóságok terrortámadás miatt indítottak nyomozást. Egyelőre azonban nem feltételezik, hogy nagyobb szabású terrorakcióról tudnának.

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