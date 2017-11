Alkoholtilalmat léptettek életbe a Japánban állomásozó amerikai katonáknál

Nem sok maradt abból a kisteherautóból, amelybe belehajtott járművével egy részeg amerikai tengerészgyalogos a japán Okinava szigetén. A vétlen sofőr, egy 61 éves japán férfi életét vesztette. A katonát őrizetbe vették, a japán kormány pedig azonnali válaszlépésekre szólította az Egyesült Államokat.

„A védelmi minisztérium és a külügyminisztérium mélységes sajnálatát fejezte ki, és eljuttatta kérését az amerikai hadseregnek és az amerikai nagykövetségnek, hogy akadályozzák meg az ilyen baleseteket” – jelentette ki a japán kormányszóvivő.

Az amerikai hadsereg vezetése a halálos baleset miatt teljes alkoholfogyasztási tilalmat rendelt el a Japánban szolgálatot teljesítő katonák körében – ez 50 ezer egyenruhást érint, közülük 26 ezren állomásoznak Okinaván.

Az amerikai katonai jelenlét ellen már régóta tiltakozik a helyi lakosság, tavaly például több tízezres tüntetéseket rendeztek Okinava szigetén az egyik amerikai támaszpont előtt. A tiltakozó megmozdulásokat akkor azért szervezték, mert a bázis egyik civil dolgozója megerőszakolt és megölt egy japán nőt.

A legnagyobb felháborodást pedig az az 1995-ös eset okozta, amely során amerikai katonák csoportos nemi erőszakot követtek el egy 12 éves japán kislányon.

Okinava szigetén a második világháború után jelentek meg az amerikai katonák, akik többek közt a vietnámi háborúban is fontos stratégiai bázisként használták a szigetet, amely most is a csendes-óceáni hadszíntér egyik kiemelt helyszíne az Egyesült Államok számára, főként Észak-Korea közelsége miatt.