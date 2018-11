Alig egy óra alatt döntöttek a Melbourne-i gázoló ügyében

2018. NOVEMBER 13., KEDD ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ MA KÉTNAPOS HIVATALOS LÁTOGATÁSRA LITVÁNIÁBA UTAZIK. GULYÁS GERGELY: A MIGRÁCIÓ ÜGYE MIATT TÁMADJÁK MAGYARORSZÁGOT, DE A KORMÁNY EBBEN A KÉRDÉSBEN NEM HAJLANDÓ MEGEGYEZNI. ÖT ÉV ALATT 1400 MILLIÁRD FORINT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL FOLYT BE A MAGYARORSZÁGI ÚTHASZNÁLATBÓL KÖZÖLTE BARTAL TAMÁS, A NÚSZ VEZÉRIGAZGATÓJA. CSÖKKEN AZ ÜZEMANYAGOK ÁRA: A BENZIN 7, A GÁZOLAJ 3 FORINTTAL LESZ OLCSÓBB SZERDÁTÓL. MEGKEZDÕDÖTT A NYUGDÍJPRÉMIUMOK UTALÁSA, CSÜTÖRTÖKTÕL A POSTAI KÉZBESÍTÉSEK IS ELKEZDÕDNEK. 32 M FT-ÉRT VÁSÁROLT BUSZT A GÉMESI GYÖRGY VEZETTE ZÖLD HÍD KFT., MIKÖZBEN PÉNZHIÁNYRA HIVATKOZVA FELFÜGGESZTETTE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁST MI. ÖTNAPOS ÜLÉST TART AZ ORSZÁGGYÛLÉS A HÉTEN. HUMANITÁRIUS VESZÉLYHELYZET ALAKULHAT KI A BALKÁNON A TÉL KÖZELEDTÉVEL A MIGRÁCIÓKUTATÓ INTÉZET SZERINT. HOLLIK ISTVÁN: A TERRORIZMUST IS FINANSZÍROZHATJÁK A MIGRÁNSOK A NÉVTELEN BANKKÁRTYÁKKAL. DUNA HOUSE: AZ ÉV ELSÕ TÍZ HÓNAPJÁBAN TÖBB MINT 131 EZER INGATLAN-ADÁSVÉTEL TÖRTÉNT. ÁTRENDEZÕDIK A MAGYAR SZARVASMARHA-KIVITEL MAGYAR IDÕK. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ HÉTFÕN AZ EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEKKEL A TERRORIZMUS ELLEN ABU-DZABIBAN. HORST SEEHOFER HÉTFÕN BEJELENTETTE, HOGY TÁVOZIK A BAJOR CSU ELNÖKI TISZTSÉGÉBÕL, DE BELÜGYMINISZTER MARAD. A BOLGÁR KORMÁNY IS ELUTASÍTOTTA AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT. TOVÁBBRA SINCS MEGEGYEZÉS A NAGY-BRITANNIA EU-TAGSÁGÁNAK MEGSZÛNÉSÉRÕL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOKON KÖZÖLTE A BREXITÜGYI FÕTÁRGYALÓ. THERESA MAY: UTOLSÓ, "MÉRHETETLENÜL NEHÉZ" SZAKASZUKBAN A BREXIT-TÁRGYALÁSOK. HÉTFÕN MEGNYITOTTA GIUSEPPE CONTE OLASZ KORMÁNYFÕ A LÍBIAI STABILIZÁCIÓRÓL SZÓLÓ KONFERENCIÁT A SZICÍLIAI PALERMÓBAN. AZ AMERIKAI ELNÖK A TÛZVÉSZEK MIATT TERMÉSZETI KATASZTRÓFA SÚJTOTTA TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTOTTA EGÉSZ KALIFORNIÁT. DONALD TRUMP A BELBIZTONSÁGI MINISZTER ELMOZDÍTÁSÁRA KÉSZÜL - THE WASHINGTON POST. FÉL NAP ALATT KÖZEL HÁROMSZÁZHETVEN RAKÉTÁT INDÍTOTTAK A PALESZTIN GÁZAI ÖVEZETBÕL IZRAELI TELEPÜLÉSEKRE. IZRAEL MINTEGY 150 CSAPÁST MÉRT A GÁZAI ÖVEZETET IRÁNYÍTÓ HAMÁSZ RADIKÁLIS ISZLAMISTA SZERVEZET CÉLPONTJAIRA. EGY EMBER MEGHALT IZRAELBEN A GÁZAI ÖVEZETBÕL INDÍTOTT RAKÉTATÁMADÁSOKBAN HÁÁREC. AZ IZRAELI LÉGIERÕ CSAPÁST MÉRT A GÁZAI ÖVEZETET IRÁNYÍTÓ HAMÁSZ RADIKÁLIS ISZLAMISTA SZERVEZET HIVATALOS TELEVÍZIÓS CSATORNÁJÁNAK ÉPÜLETÉRE. AZ IZRAELI LÉGIERÕ CSAPÁST MÉRT EGY SZÁLLODÁRA A GÁZAI ÖVEZET SZÉKVÁROSÁBAN, AZ ÉPÜLET MEGSEMMISÜLT. A NICARAGUAI KORMÁNY SZERINT CIVIL SZERVEZETEKNEK ÁLCÁZOTT POLITIKAI ERÕK ÁLLAMCSÍNYRE KÉSZÜLTEK. NEM NYOMONKÖVETHETÕ ÉLELMISZEREK MIATT, EGY HÁZHOZSZÁLLÍTÁST IS VÉGZÕ BUDAPESTI ÉTTERMET BÍRSÁGOLT MEG A NÉBIH. ELHUNYT STAN LEE RAJZOLÓ ÉS GRAFIKUS, A MARVEL COMICS ÉS A PÓKEMBER, A VASEMBER ÉS SZÁMOS MÁS LEGENDÁS KÉPREGÉNY ATYJA, 95 ÉVES VOLT. AZ M1-ES AUTÓPÁLYA FELÚJÍTÁSA MIATT MA A BICSKEI CSOMÓPONTBAN A GYÕR FELÉ HALADÓK NEM TUDNAK LEHAJTANI. VADAT GÁZOLT EGY TEREPJÁRÓ KÕSZEGEN HÉTFÕN, SOFÕRJE KISZÁLLT, HOGY ELLENÕRIZZE AZ ÁLLAT ÁLLAPOTÁT, AMIKOR EGY MÁSIK AUTÓ HALÁLRA GÁZOLTA. KOLUMBIAI DROGMILLIÁRDOK MIATT INDULT PER HÉTFÕN BUDAPESTEN, 35 EMBERT VÁDOLNAK 18 MILLIÁRD FORINT TISZTÁRA MOSÁSÁVAL. ÁTKELÕ HAJÓJÁRATOK KÖZLEKEDNEK A DUNÁN KARÁCSONYIG A KOSSUTH TÉR-VÁRKERT BAZÁR-PETÕFI TÉR ÚTVONALON.