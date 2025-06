Megosztás itt:

Ali Khamenei az X-en közölte, hogy „a büntetés folytatódik” Izrael ellen. A legfőbb vezető azt írta:

,,A cionista ellenség súlyos hibát követett el, nagy bűnt követett el; meg kell büntetni, és meg is büntetik; most is büntetik."

Forrás: Origo

Fotó: lettera43.it