Külföld

Áldozatokat szedett az extrém időjárás Jáva szigetén

2025. november 14., péntek 07:17 | MTI
Jáva földcsuszamlás Indonézia

Indonéziában a heves esőzések okozta földcsuszamlásban két ember meghalt és legalább 21 eltűnt Jáva szigetén - közölte pénteken egy katasztrófavédelmi tisztviselő.

  • Áldozatokat szedett az extrém időjárás Jáva szigetén

A földcsuszamlás három falut érintett a közép-jávai Cilacap körzetben, ahol házakat rongált meg és temetett maga alá.

A part menti Cilacap körzet a fővárostól, Jakartától körülbelül 400 kilométerre keletre található.

Abdul Muhari, a Nemzeti Katasztrófavédelmi Ügynökség szóvivője elmondta, hogy péntek reggel a kutatócsapat 23 embert mentett ki élve, két embert holtan találtak, 21 embert pedig még mindig keresnek.

Az eltűnt áldozatok felkutatására keresési és mentési művelet folyik - tette hozzá Muhari, megjegyezve, hogy a bizonytalan talajviszonyok akadályozzák a mentési munkálatokat. A műveletek megkönnyítése érdekében nehézgépeket vetettek be.

Az indonéz meteorológiai szolgálat a hét elején extrém időjárási körülményekre figyelmeztetve riasztást adott ki.

A tájékoztatás szerint a szigetcsoport több régiójában is nagy mennyiségű csapadékra lehet számítani a következő hetekben, ami katasztrófákat okozhat.

Indonézia az esős évszakban, általában novembertől áprilisig árvizeknek és földcsuszamlásoknak van kitéve.

Az indonéziai Pápua tartományban november elején villámárvizek legalább 15 ember életét követelték, nyolc ember pedig eltűnt. Szeptemberben legalább 18 ember halt meg a Bali szigetét sújtó árvizekben.

Fotó: Shutterstock

 

