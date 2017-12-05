2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Albánia: már áldozatai is vannak az árvizeknek

Hír TV

2017. december 5., kedd 11:30

Több településről helikopterekkel szállították el a lakosságot, miután a víz egy-két óra alatt körbezárta a falvakat.

Albániában már halottjai vannak a téli árvizeknek. Hétezer családot kellett kitelepíteni, miután a víz falvakat zárt körül. Több mint tízezer család otthonában nincs áram, és az ivóvíz-szolgáltatás is sok helyen szünetel.

Hír TVvissza a címlapra
árvízAlbánia

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Simicska: Azt mondtam, hogy akkor itt „closing”

2

Hír TV

Virágzik a nyugdíjbiznisz

3

Hír TV

„Orbán egy inkompetens, primitív ember”

4

Hír TV

Változó mértékű lesz a nyugdíjemelés

5

Hír TV

Nárcisztikus, megalomán: Orbánt ekézik a tengerentúlról

6

Hír TV

DK: Orbán Ráhel rámutatott, apja pedig megveszi neki közpénzen