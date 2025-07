Aláírta Volodimir Zelenszkij: megszüntetik két korrupcióellenes szervezet függetlenségét + videó

Megosztás itt:

Felháborodott tüntetők lepték el az utcákat Ukrajna szerte. Az háborította fel az embereket, hogy a parlament elfogadott egy olyan törvényt, amely lényegében megszünteti az ország két korrupcióellenes szervezetének függetlenségét.

A rendelkezést Volodimir Zelenszkij is aláírta. A politikai felügyeleti jogot átirányították az Andrij Jermak vezette elnöki iroda alá. A jogszabály új hatáskörökkel ruházza fel az ügyészséget, amely mostantól mindkét szervezetnek utasításokat adhat. A demonstrálókat oroszpártisággal vádolták meg, illetve azzal, hogy destabilizálni akarják Ukrajnát.

Dunda György tudósító: "Vannak olyan hírek, hogy nagyon komoly előrehaladott nyomozást folytattak Zelenszkij környezete ellen, korrupciós ügyeket tártak fel és ezeknek a bejelentésére készültek volna. Illetve azt már be is jelentették, hogy például az ukrán titkosszolgálat egyik magas rangú főosztályvezetőjét is korrupciós cselekményen érték. Aki hadköteles korú férfiak külföldre szállítására szakosodott embercsempész hálózatot védte be a kapcsolataival."

A tüntetők szerint a törvényjavaslat akadályozni fogja Ukrajna európai integrációját. Ezt a véleményt erősíti az is, hogy az EU bővítésért felelős biztosa is bírálta az ukrán vezetés döntését.