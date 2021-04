Aláírta Putyin az újraválaszthatóságát engedélyező törvényt

Idén, ahogy tavaly is, máshogy telik a húsvét - írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte: „Dolgozunk, hogy minél hamarabb legyőzhessük a vírust. Küzdenek az orvosok, az ápolók, a szülők. Küzdünk és a vakcináknak köszönhetően minden egyes oltással közelebb kerülünk a győzelemhez.” 3874 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 689 853-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 213 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 21 928 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma több mint 2,36 millió fő, közülük 913 ezren már a második adagot is megkapták. Az oltási folyamat az ünnepek alatt sem állt le, ennek köszönhetően várhatóan kedd éjfélig, legkésőbb a szerda délelőtti órákban eléri a beoltottak száma a 2,5 milliót - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Két és fél millió ember beoltását követően lehet arra számítani, hogy a beoltott tömeg valamennyire megváltoztatja a koronavírus-járvány lefolyását - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Szlávik János hangsúlyozta: „ahhoz, hogy hátradőljünk, sokkal-sokkal több oltást kell beadni”. Varga Judit igazságügyi miniszter a közösségi oldalán arra buzdított, hogy aki még nem tette, regisztráljon és kérje az oltást. Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint nincs ellenzéki és nincs kormánypárti oltás. Budai Gyula hangsúlyozta: csak oltás van, amely emberéleteket ment, az ellenzék felelős minden olyan ember haláláért, aki az oltásellenes kampányuk miatt nem oltatja magát be. A baloldali pártok ma is aláírásokat gyűjtenek a kínai és az orosz vakcinák ellen - emlékeztetett a Fidesz. Hangsúlyozták: miközben a baldali pártok másokat lebeszélnek, politikusaik „magukat bezzeg sorban beoltatják”. A gátlástalanságnak és a cinizmusnak nincsen határa ha Gyurcsány Ferencről vagy a DK-ról van szó - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Bayer show-ban. Dömötör Csaba emlékeztetett: egy baloldali elemző nemrég arról beszélt, hogy az ellenzék nem használta ki a gyászban rejlő politikai potenciált. Módszertani ajánlást készített az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a koronavírus-fertőzésen átesett emberek utógondozására - közölte Bogos Krisztina, az intézet főigazgatója. Több portálon megjelent álhírrel ellentétben a szombati oltónapon nem zárt be korábban a terézvárosi szakrendelő, hanem a háziorvos véletlenül rossz napra, vasárnapra küldte be az oltandók egy részét - közölte a Koronavírus Sajtóközpont. Egy katolikus templomot akart felrobbantani 5 muszlim nő húsvétkor Franciaországban - adta hírül a Le Figaro. A gyanúsítottak rokonok, mindannyiukat letartóztatták, egyikük közülük még kamasz. A világon 131,2 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Több mint 106 ezer adag Pfizer/BioNTech és újabb félmillió Sinopharm-vakcina érkezik Szerbiába - jelentette ki Ana Brnabic szerb miniszterelnök. Ukrajnában mintegy tízezer új beteget regisztráltak, több mint három és félezerrel kevesebbet a megelőző napinál, és fele annyit a két nappal korábbi, húszezret meghaladó csúcsnál. Florin Citu miniszterelnök szerint Románia június elsején lazít a járványügyi korlátozásokon, és megteszi az első lépést a normalitás felé. Nem bízik a németek többsége a szövetségi kormány tervében, amely szerint a nyár végre a teljes felnőtt lakosság megkaphatja az új típusú koronavírus által okozott betegségtől védő oltást - derült ki egy friss felmérésből. Felmentést kaphatnak a járványügyi korlátozások alól az új típusú koronavírus által okozott betegség ellen védőoltással rendelkezők Németországban, de csak az utolsó adag oltás beadása utáni 15. naptól - írta a Bild am Sonntag. Harmadszor is szigorú lezárásokat rendelt el Emmanuel Macron elnök Franciaországban, miután az intenzív osztályon kezelt betegek száma átlépte az ötezer főt. A mostani lezárás legalább egy hónapig fog tartani. Humornak szánta kijelentéseit a francia M6 televízió informátora, aki korábban azt állította, hogy miniszterek részvételével rendeztek illegális luxusvacsorákat Párizs belvárosában a korlátozások megsértése mellett. Az ügyészség eljárást indított. Vang Ji kínai külügyminiszter vakcinanacionalizmussal vádolta meg a fejlett országokat egy interjúban, amelynek a szövegét a kínai külügyminisztérium tette közzé hivatalos internetes oldalán. Aggodalmát fejezte ki az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője az ukrán határ mentén összevont orosz csapatok miatt, és kiállt Ukrajna szuverenitása mellett. Az orosz hadsereg orosz területen való mozgásának nem kellene aggodalmat keltenie, mert Oroszország nem jelent fenyegetést más országokra - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Vlagyimir Putyin aláírta a választási törvény módosítását, amely összhangba hozza az orosz elnökválasztás rendjét a tavaly elfogadott alkotmánymódosítással, megnyitva a lehetőséget, hogy még kétszer jelöltesse magát a tisztségre. Vjosa Osmani korábbi házelnököt és megbízott államfőt választotta Koszovó új köztársasági elnökévé a pristinai parlament. Megkezdték a pártok kormányfő-jelöltjük bemutatását Reuven Rivlin államelnöknek Izraelben - jelentette a katonai rádió. A török rendőrség őrizetbe vett tíz nyugállományú tengernagyot, miután közös nyilatkozatban fejezték ki aggodalmukat amiatt, hogy vita tárgyává vált hazájukban a Boszporusz és Dardanellák tengerszoros kizárólagos ellenőrzési jogait szavatoló egyezmény. Iszlamista merénylő rendőrök elleni robbantásos támadását sikerült megakadályozni a Sztavropoli területen - közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. 385 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Őrizetbe vették azt a négy férfit és fiút, akiket azzal gyanúsítanak, hogy életveszélyesen bántalmaztak egy fiatalt a Fejér megyei Sárkeresztúron - közölte a rendőrség. Hajnalban kigyulladt egy lakás Budapesten a III. kerületben, egy tízemeletes panelház 7. emeletén. A tűzoltók rövid időn belül megfékezték a lángokat, de oltás közben egy holttestet találtak. Keddtől folytatódik a ceglédi vasútvonal felújítása. Magyarországon egyedülálló úszófalut épít az abádszalóki Abádi Kikötőben a kikötő tulajdonosa, a tizenhét, cölöpökön álló, négy évszakos házból az első 10 idén júniusra készül el - közölte a beruházó. Pétervári-Molnár Bendegúz egypárban futamgyőztesként középdöntőbe jutott az evezősök szerdáig tartó európai olimpiai kvalifikációs versenyén, az olaszországi Varesében. Labdarúgó NB I: Kisvárda Master Good - MOL Fehérvár FC 0:0; Budafoki MTE - Ferencvárosi TC 0:4; Puskás Akadémia FC - Mezőkövesd Zsóry FC 2:0 Női kézilabda Európa-liga: Siófok KC - GK Asztrahanocska (orosz) 29:28