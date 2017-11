Al-Dzsazíra: Orbánéknak az is belefér, hogy egy zsidót vádoljanak iszlamizációval

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: HEER ORSOLYA 8:30 - PERON. OTTHONTEREMTÉSI PROGRAMOT HIRDETETT A JOBBIK. VENDÉG: Z. KÁRPÁT DÁNIEL ALELNÖK, JOBBIK MEGKEZDÕDIK KÍNA ÉS 16 KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ÁLLAM BUDAPESTI CSÚCSTALÁLKOZÓJA. A HÁROMNAPOS TALÁLKOZÓ RÉSZTVEVÕIVEL AZ ELÕZETES TÁJÉKOZTATÁS SZERINT TÖBB MINT 50 KÉTOLDALÚ MEGÁLLAPODÁST KÖT KÍNA. ORBÁN VIKTOR KORMÁNYFÕVEL KEDDEN TÁRGYAL MAJD HIVATALOSAN A KÍNAI MINISZTERELNÖK. NEM OSZTHATNÁNAK ÉTELT A CIVILEK ÉS A POLITIKAI PÁRTOK EGY MINISZTERI RENDELET SZERINT NÉPSZAVA. VÁRHATÓAN AZ ÉV VÉGÉN JELENIK MEG AZ M3-AS VONAL KÖZÉPSÕ ÉS DÉLI SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 2 KÖZBESZERZÉSI KIÍRÁS. E SZAKASZOKON AKKOR INDULNA A MUNKA, AMIKOR VÉGEZNEK AZ ÉSZAKI SZAKASSZAL, AZAZ 2018 VÉGÉN. A MEGKÉRDEZETTEK TÖBB MINT FELE KORMÁNYVÁLTÁST SZERETNE - PUBLICUS. TÖBB MELLRÁKSZÛRÕ GÉP ELROMLOTT A FÕVÁROSI KÓRHÁZAKBAN, EMIATT CSAK JANUÁR-FEBRUÁRRA LEHET IDÕPONTOKAT KÉRNI - RTL HÍRADÓ. NÉHÁNY 100 FÕS TELEPÜLÉSEK KÜLTERÜLETÉN ÉPÍTENEK LAKÓOTTHONOKAT FOGYATÉKKAL ÉLÕ EMBEREKNEK - NÉPSZAVA. AZ ORSZÁGOS RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG SZERINT 152 HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN. PARLAMENT ELÉ TERJESZTI MA AZ EURÓPAI PARLAMENT MÚLT HETI HATÁROZATÁT A FIDESZ. A HATÁROZAT SZERINT MEG KELL KEZDENI A TÁRGYALÁSOKAT A MENEKÜLTEK KÖTELEZÕ SZÉTOSZTÁSÁRÓL AZ EP ÉS A TAGÁLLAMOK KÖZÖTT. EMBERCSEMPÉSZEK LÖVÖLDÖZTEK A CALAIS-I MENEKÜLTTÁBORBAN, ÖT MIGRÁNS MEGSEBESÜLT. AZ AUSZTRÁL KORMÁNY ELLENZI, HOGY A BRITEK KVÓTARENDSZERT VEZESSENEK BE, PÉLDÁUL A KÜLFÖLDRÕL IMPORTÁLT ÉLELMISZEREKRE. A BREXIT MIATT AZ ÍR ÉS ÉSZAK-ÍR HATÁRELLENÕRZÉS VITÁJA IS ÚJRAKEZDÕDÖTT. SZEMÉLYI KÖVETKEZMÉNYEI IS LEHETNEK AZ OSZTRÁK SZIVÁROGTATÁSI BOTRÁNYNAK - EGY EGYKORI KÜLÜGYMINISZTER SZERINT. SAJTÓHÍREK ALAPJÁN MAGYAR SEGÍTSÉGGEL JUTOTT KI TÖBB KÉNYES MONDAT IS AZ OSZTRÁK ELNÖK EGYIK BESZÉDÉRÕL. AZ ESETLEGES ELÕRE HOZOTT VÁLASZTÁS ELLEN FOGLALT ÁLLÁST ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR. NÉMET LAP: HÚSVÉTIG ELHÚZÓDHAT A KORMÁNYALAKÍTÁS BERLINBEN. TÖBB TÍZEZREN TÜNTETTEK ROMÁNIÁBAN AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS AZ ADÓREFORM ELLEN. KÉTEZER KILOMÉTERNÉL HOSSZABBRA NÖVELI RAKÉTÁINAK HATÓTÁVOLSÁGÁT TEHERÁN, HA EURÓPA VESZÉLYEZTETI IRÁNT. TÍZEZREK VONULTAK UTCÁRA PERU NAGYOBB VÁROSAIBAN, HOGY TILTAKOZZANAK A NÕK ELLEN ELKÖVETETT ERÕSZAKOS CSELEKMÉNYEK MIATT. ROBBANÁS TÖRTÉNT EGY KÍNAI GYÁRBAN, SANGHAJTÓL DÉLRE, A DETONÁCIÓBAN KETTEN MEGHALTAK, 30-AN MEGSÉRÜLTEK, ÉPÜLETEK OMLOTTAK ÖSSZE. KITÖRT AZ AGUNG VULKÁN BALI SZIGETÉN, A HAMU MINTEGY NÉGYEZER MÉTERES MAGASSÁGBA JUTOTT EL. HÉTFÕ REGGELRE A LEGMAGASABB FOKÚRA EMELTÉK A VULKÁNRIADÓT AZ INDONÉZ HATÓSÁGOK. FELTEHETÕEN MAGAS HIDROGÉNKONCENTRÁCIÓ OKOZTA A NOVEMBER KÖZEPÉN ELTÛNT SAN JUAN ARGENTIN TENGERALATTJÁRÓN BEKÖVETKEZETT ROBBANÁST. LEMONDOTT A PAKISZTÁNI IGAZSÁGÜGYI MINISZTER MIUTÁN EGY, A VALLÁSSAL KAPCSOLATOS TÖRVÉNY MIATT TÖBBHETES TÜNTETÉSEK ROBBANTAK KI AZ ÁZSIAI ORSZÁGBAN. A KÍNAI MINISZTERELNÖK LÁTOGATÁSA MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁSOKRA KELL SZÁMÍTANI BUDAPEST TÖBB PONTJÁN. A BKK TÁJÉKOZTATÁSA SZERINT SZERDÁIG LEZÁRJÁK A LÁNCHIDAT, A SZÉCHENYI ISTVÁN TERET, AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS UTCÁT ÉS EZEK KÖRNYÉKÉT. LEZÁRJÁK A PESTI ALSÓ RAKPARTOT A JÁSZAI MARI TÉR ÉS A MÁRCIUS 15. TÉR KÖZÖTT. EGY KISTEHERAUTÓ ÉS EGY SZEMÉLYAUTÓ KARAMBOLOZOTT A SÁRBOGÁRD ÉS MEZÕFALVA KÖZÖTTI ÚTON. MEGCSÚSZOTT ÉS A SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT EGY GÉPJÁRMÛ BUDAPESTEN, A HATÁR ÚTI FELÜLJÁRÓN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. KIGYULLADT EGY KISBUSZ AZ 53-AS FÕÚT AKASZTÓ ÉS KISKÕRÖS KÖZÖTTI SZAKASZÁN, A 22-ES KILOMÉTERNÉL. MINIMÁLISAN MOZDULT EL A FORINT A FÕBB DEVIZÁKHOZ KÉPEST HÉTFÕ KORA REGGEL A BANKKÖZI DEVIZAPIACON PÉNTEK ESTÉHEZ KÉPEST.