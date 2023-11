Aknagránátokat találtak izraeli katonák egy gázai óvodában + videó

Megosztás itt:

Vállról indítható gránátokat találtak egy óvodában, az izraeli hadsereg videofelvétele állítólag Gáza északi részén készült. A zsidó állam katonasága azt akarja bizonyítani a felvételekkel, hogy a Hamász fegyveresei nemcsak kórházakban, hanem más civil épületekben, például óvodákban és iskolákban is fegyvereket rejtegetnek. Sőt a hadsereg abban is biztos, hogy az október 7-én elrabolt túszok is ilyen rejtekhelyeken vannak.

"Folytatjuk az Al-Shifa kórházban a földalatti bunkerrendszer átkutatását. Átfésültünk már sok alagutat és információt gyűjtünk a túszokról" - fogalmazott az izraeli hadsereg szóvivője.

Az izraeli hadsereg csütörtökön arról tájékoztatott, hogy az elfoglalt kórházakban fegyverekre és alagutakra bukkantak. Az Al-Shifa kórházról azt állították, hogy ott volt a Hamász főhadiszállása. Mint a tájékoztatásban elhangzott, nem kizárt, hogy a Hamász befalazta az alagút bejáratait, és pokolgépeket telepített az épületegyüttesbe.

Közben a Hamasz a zsidó állam állításait próbálja cáfolni. Ők olyan felvételt hoztak nyilvánosságra, amin az látszik, hogy az Al-Shifa kórházban csak betegek fekszenek a folyosókon és nincs ott semmilyen fegyver.

Közben rakétákkal lőtte Libanonból a siíta Hezbollah az izraeli megfigyelőállásokat. Csütörtök óta egyre hevesebb támadásokat indít az iráni támogatású milícia a zsidó állam ellen. Válaszul az izraeli védelmi erők tüzérséggel lőtték a szervezet libanoni állásait.

Izrael amerikai nyomásra beleegyezett, hogy napi két üzemanyagot szállító tartálykocsi lépjen be a Gázai övezetbe. Nagy részét az ENSZ kérésére a segélyszállító teherautóknak, valamint az ivóvízellátáshoz biztosítják. Ez komoly változást jelent az izraeli politikában, amely korábban a rendszeres üzemanyag-szállításoktól teljesen elzárkózott.

Az izraeli sajtó arról is tájékoztatott, hogy élelmiszerrel, orvosi felszerelésekkel, vízzel és alapvető szükségleti cikkekkel 26 humanitárius segélyt szállító teherautó érkezett a háború-sújtotta térségbe 24 óra alatt.