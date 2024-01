Akkora az aszály, hogy hajóval tervezik vinni a vizet Katalóniába + videó

Megosztás itt:

A regionális elnök tájékoztatása szerint a víztározók szintje a legtöbb helyen 16 százalék alá csökkent, amit egyfajta határértékként határoztak meg a közelmúltban. Azt mondták, hogy ha ez alá esik a vízszint, akkor kihirdetik az aszályvészhelyzetet és az eddigieknél is szigorúbb vízkorlátozásokat vezetnek be, ami napokon belül meg is történhet - tudósította híradónkat Tóth Brigitta Spanyolországból.

A kormány vészforgatókönyve szerint ha a következő hetekben sem esik, akkor márciustól hajókkal visznek vizet a katalán kikötőkbe. Azt tervezik, hogy a szomszédos, szintén nehéz helyzetben lévő régiókon kívül Franciaországból és Portugáliából vásárolnak majd vizet, hogy a lakossági ellátás ne kerüljön veszélybe.

A gond viszont az, hogy ez a megoldás egyrészt lassú, másrészt drága, ami azt jelenti, hogy meg fog jelenni a vízszámlák végösszegében is.

Katalóniában utoljára 2008-ban volt hasonlóan súlyos aszály, akkor 16 hónapig nem esett nagyobb eső a régióban. Ez a mostani ennél is nehezebb helyzet, a víztározók kiürülése ugyanis már 2020-ban elkezdődött, tavaly és tavalyelőtt pedig a helyzet szélsőségesen romlani kezdett.

Katalóniához hasonlóan a déli Andalúziában is korlátozták már különböző területek öntözését, a medencék feltöltését, a strandon lévő zuhanyzók használatát és limitálták a lakossági vízfelhasználást is. Az egyik ottani megyében, a növénytermesztés szempontjából kulcsfontosságú Almeríában 10 százalékra esett a víztározók szintje, így várhatóan az ottani kormánynak is máshonnan kell majd vizet vinnie a régióba, főleg mert a közeljövőben sem várható nagyobb mennyiségű eső az országban, sőt. Pár napja dőlt meg a melegrekord, az egyik valenciai településen majdnem 31 fokot mértek az év egyik leghidegebb hónapjában.