Akkor hallgat a fősodratú média, ha Trump sikereiről van szó

– Hogyan számolna be a liberális média a koronavírus okozta halálozásokról Hillary Clinton elnöksége alatt?

– tette fel a kérdést Tim Graham, a Media Research Center vezető médiaelemzője. – Donald Trump egykori legfőbb riválisa valószínűleg elvárta volna, hogy szolgálják őt, a sajtóorgánumok pedig teljesítettek volna – válaszolta meg saját kérdését a Fox News konzervatív csatorna hasábjain az elemző rávilágítva arra, hogy Trump elnökségének elmúlt öt éve a média előítéletességét is előtérbe helyezte. Kiválóan bizonyítja ezt, hogy a jelenlegi amerikai elnök egy héten belül két jelölést is kapott a 2021-es Nobel-békedíjra, egyfelől a holnap a Fehér Házban aláírásra kerülő, Izrael és az Egyesült Arab Emírségek, valamint Bahrein közötti békemegállapodás, másfelől pedig a szerb–koszovói alku tető alá hozásáért.

Az egykoron Barack Obama korábbi elnököt a a közel-keleti béke elhozását ígérő kairói beszédéért piedesztálra emelő média azonban – alig két hónappal az elnökválasztás előtt – mélyen hallgat Trump sikereiről.

A demokratákhoz húzó két legnagyobb hírcsatornánál, a CNN-nél és az MSNBC-nél szinte tudomást sem vettek Donald Trump republikánus elnök külpolitikai sikeréről. Mint arra a Fox News rávilágít, a két televízió legnépszerűbb esti műsora figyelmen kívül hagyta a friss híreket. Bár később a CNN terjedelmesebb elemzést szentelt az ügynek, de az MSNBC-nek nem volt olyan műsora, amelyben két percnél többet foglalkoztak volna az üggyel. A legterjedelmesebb híradás 1 perc 22 másodperces volt, és azt firtatta, vajon az amerikai elnök miért 9/11 évfordulójára időzítette a bejelentést? A „CNN Tonight” esti műsorában pedig arra használták fel az időt, hogy Donald Trumpot gúnyolják, amiért Nobel-békedíjra jelölték. A Fox News emlékeztet rá, hogy már az Egyesült Arab Emírségek döntése után is hasonlóan tudósítottak az eseményekről.

– Véletlenül valami jót csinált

– ennyi elismerésre futotta a demokraták elnökjelöltjétől, Joe Bidentől is a The Times of Israel beszámolója szerint.

Közben egy minap közzétett közvélemény-kutatásból az derült ki, hogy Joe Bidennek – a várakozásokkal ellentétben – alaposan meggyűlik a baja a latin-amerikaiak szavazatainak megszerzéséért az elnökválasztás szempontjából kulcsfontosságú államnak számító Floridában. A Pew Research Center friss felmérése felhívja a figyelmet:

idén a latin-amerikaiak számítanak a legnagyobb, választásra jogosult kisebbségnek, a délkeleti államban – ahol 3,1 millió potenciális latinó voksoló van – azonban, ha most tartanák a választás, Biden valószínűleg veszítene.

Az ABC csatorna által megszólaltatott szakértők szerint ennek oka az lehet, hogy a demokraták évek óta természetesnek veszik a latin-amerikaiak támogatását, a spanyol nevű kampányuk éppen ezért szinte elenyésző. A kutatás eredményének ismertetése után egyébként Michael Bloomberg amerikai milliárdos, New York egykori főpolgármestere és korábbi elnökjelölt bejelentette: százmilliárd dollárral megtámogatná Joe Biden floridai kampányát.

Meghívó a Fehér Házba

Szijjártó Pétert is várják holnap a Fehér Házba, ahol az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Izrael között múlt héten született történelmi megállapodást írják majd alá – számolt be róla a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon. A tárcavezető azt írta: Magyarország továbbra is támogatja a közel-keleti békéért tett erőfeszítéseket, és továbbra is kiáll a nemzetközi szervezetekben a térség országainak korrekt megítélése mellett. Hozzáfűzte: jár a nagyrabecsülés az Amerikai Egyesült Államok elnökének, Izrael miniszterelnökének, valamint az emírségekbeli és a bahreini külügyminisztereknek, akik személyesen is sokat tettek a megállapodások létrejöttéért. Mint fogalmazott: megtisztelő, hogy a rendezvényen Magyarország külügyminiszteri szintű képviseletére számítanak.

