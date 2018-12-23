2018. december 23.,
vasárnap, Viktória napja

Akinek nincsen hite, nem hallja meg Isten vigasztaló szavát

Hír TV

2018. december 23., vasárnap 20:00

Beszédet mondott Ferenc pápa advent negyedik vasárnapján a római Szent Péter-téren tartott beszédében.

A katolikus egyházfő a családi együttlét fontosságára hívta fel a figyelmet, és hozzátette, a keresztény közösségek azok előtt is nyitottak, akiknek ez nem adatott meg. Akinek nincsen hite, nem hallja meg Isten vigasztaló szavát, de nem képes vigaszt és reményt adni embertársainak sem - tette hozzá az egyházfő. A pápa imájába foglalta az indonéz szökőár áldozatait is, és a nemzetközi közösség szolidaritását kérte megsegítésükre.

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