2018. december 23.,
vasárnap, Viktória napja

Akihito búcsúzik

Hír TV

2018. december 23., vasárnap 16:25

Elmondta utolsó uralkodói születésnapi beszédét a japán császár.

Akihito ma tölti be 85. életévét, és egy tavalyi döntés értelmében április 30-án önként távozik az uralkodói trónról. Lemondása után legidősebb fia veszi majd át a császári tisztséget. Utolsó hivatalos beszédében Akihito köszönetet mondott a japán népnek, hogy három évtizeden keresztül támogatták uralkodói tevékenységét.

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