„Aki mást állít, nem volt ott” – Szijjártó Péter: korlátlan időre szól a mentesség + videó
2025. november 08., szombat 17:29
| Hír TV
„Aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson” – ezzel a kőkemény mondattal cáfolta Szijjártó Péter azokat a kármentő híreszteléseket, amelyek a magyar siker súlyát próbálták csökkenteni. A miniszter megerősítette: a mentesség állandó és korlátlan, a rezsicsökkentés meg van védve.
Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést és lesz Békecsúcs Budapesten - többek között ebben a két kérdésben is megállapodás született Donald Trump és Orbán Viktor között Washingtonban. Bár az itthoni ellenzék igyekszik minél inkább csökkenteni a találkozó jelentőségét, a nemzetközi sajtó egyértelmű és jelentős diplomáciai sikerként könyveli el!
