Külföld

Akcióba lendült az izraeli hadsereg

2025. október 23., csütörtök 16:27 | MTI
támadás Hezbollah Izrael

Izrael támadást intézett a Hezbollah ellen Libanonban, a hadsereg szóvivőjének csütörtöki bejelentése szerint. Az izraeli légierő Al-Bekaa térségét (Libanon északi része) vette célba.

A támadott Hezbollah-célpontok között szerepelt a síita fegyveres szervezet egyik kiképzőtábora, ahol milicisták tartózkodtak, valamint a rakétagyártó telephelyei és más katonai infrastruktúrához tartozó létesítmények.

"A hadifelszerelések tárolása, a terrorinfrastruktúra jelenléte és a Hezbollah harcosainak Izrael elleni katonai gyakorlatai a Libanon és Izrael közti megállapodások durva megsértését jelentik és fenyegetést Izrael számára"

- közölte a hadsereg szóvivője.

A szaúd-arábiai al-Hadat hírcsatornának izraeli részről úgy nyilatkoztak, hogy "a Libanonban végrehajtott támadások célja megakadályozni a Hezbollah katonai újjászerveződését. Nem fogjuk megengedni a Hezbollah katonai infrastruktúrájának újjáépítését."

"Együttműködünk Washingtonnal, az UNIFIL-lel (ENSZ-szel) és a libanoni hadsereggel. Minden fenyegetést közvetlenül Libanon területén kezelünk"

- tették hozzá.

A libanoni egészségügyi minisztérium közlése szerint ketten meghaltak az izraeli csapásokban al-Bekaa és Baalbek térségében.

