A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség üdvözli Semjén javaslatát

Támogatná a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, hogy az unión kívül élő határon túli magyarok is részt vehessenek a magyarországi EP-választáson. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az erről szóló javaslatot még pénteken nyújtotta be a parlamentnek. A törvénymódosítás az unió területén kívül élő határon túli magyarok számára is lehetővé tenné az EP-szavazáson való részvételt.

„Nyilván a szavazási jog az egy fontos jog, és akinek van állampolgársága az kell, hogy éljen is vele. De itt olyan kérdések merülnek fel, azokban az országokban, amelyek tagjai az EU-nak, hogy kétszer nyilván nem szavazhat, csak egy alkalommal, a saját belső választásain, például Romániában vesz részt az illető. Viszont Szerbia és Kárpátalja vonatkozásában, amely nem tagja az EU-nak, ez egy lehetséges opció és én ezt támogatom” – fogalmazott Brenzovics László a Hír TV-nek.