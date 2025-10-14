Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 14. Kedd Helén napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Akár egy új világrend tablója volt látható a Sarm es-Sejkben: balliberális szereplők nélkül tartották meg a békecsúcsot

2025. október 14., kedd 08:05 | HírTV
Donald Tusk Donald Trump Abdel Fattáh esz-Szíszi békecsúcs Sarm es-Sejk

Több tucat világvezető gyűlt össze az egyiptomi Sarm es-Sejkben, hogy ünnepélyesen lezárják a gázai háborút. A békecsúcson, amelyet Donald Trump és Abdel Fattáh esz-Szíszi közösen szervezett, a Hamász által fogva tartott utolsó izraeli túszok szabadon bocsátását is ünnepelték. A résztvevők között ott volt Orbán Viktor magyar miniszterelnök Egyiptomban, de Lengyelország képviselője feltűnően hiányzott a listáról.

  • Akár egy új világrend tablója volt látható a Sarm es-Sejkben: balliberális szereplők nélkül tartották meg a békecsúcsot

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Több tucat vezető utazott Egyiptomba egy csúcstalálkozóra, amelynek célja a gázai háború ünnepélyes lezárása. A résztvevők listáján nem szerepelt Lengyelország képviselője — közölte a Hírek Lengyelországból hírekkel foglalkozó Facebook oldal.

A békekötést követően a vezetők csúcstalálkozón vitatták meg a békét és a gázai háború lezárásáról szóló megállapodást. A rendezvényt Donald Trump és Abdel Fattáh esz-Szíszi egyiptomi vezető közösen szervezi, Egyiptom pedig két éve Katarral és az USA-val együtt vesz részt az Izrael és a Hamász közötti tárgyalásokban. Nagy ceremóniára több tucat vezető volt hivatalos.

A vezetőknek gyorsan kellett alkalmazkodniuk a Sínai-félszigetre való utazáshoz, mivel a csúcstalálkozó ötlete csupán néhány nappal korábban született meg. Trump már jelezte, hogy a gázai megállapodás lehet a legfontosabb politikai eredménye.

A legfontosabb eseményeket a legjelentősebb és legközelebbi szövetségesek körében ünneplik. Az amerikai médiában, különösen a közel-keleti ügyekben jól értesült Axios portálon közzétett résztvevői lista először, múlt pénteken, 

több arab monarchia, Törökország, Pakisztán, Indonézia, valamint néhány európai ország – Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és Olaszország – vezetőit vagy külügyminisztereit tartalmazta.

Később a lista bővült. Az egyiptomi állami média a csúcstalálkozó előtt néhány órával már több tucat résztvevőt említett. Először az arab monarchákat – Jordánia királyát, Katar, ill. Kuvait emírjét, Bahrein királyát –, valamint muszlim országok elnökeit: Törökország, Indonézia, Azerbajdzsán és a Palesztin Hatóság vezetőjét — sorolta a híroldal.

Fotó: MTI

További híreink

Ha ismeri ezeket a trükköket, olcsóbban juthat be a magyar gyógyfürdőkbe

Aki a csalást beismerte, most Magyar Pétert méri? + videó

Ázsia Expressz: Barbinek Paula döbbenetes kijelentést tett az állapotáról

Szoboszlaiék poénkodása után az egész stadionban hallatszott a nevetés + videó

Óriás fordulat az Ázsia Expressz forgatása után: a stáb a repülőn ragadt

Tombolnak a románok, a 95. percben jött a dráma Bukarestben a vb-selejtezőn!

Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is

A spanyol teniszező szexi idomai mindenkit letaglóznak – fotók

A 21 Kutatóintézet vezetője már korábban bevallotta, hogy manipulálják méréseiket + videó

További híreink

A 21 Kutatóintézet vezetője már korábban bevallotta, hogy manipulálják méréseiket + videó

100 százalékban mögötted állunk – Trump Orbán Viktort méltatta + videó

Úgy repültek, mint a papírpoharak – Túlélők a vonatbalesetről

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is
2
Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó
3
100 százalékban mögötted állunk – Trump Orbán Viktort méltatta + videó
4
Úgy repültek, mint a papírpoharak – Túlélők a vonatbalesetről
5
A 21 Kutatóintézet vezetője már korábban bevallotta, hogy manipulálják méréseiket + videó
6
Aki a csalást beismerte, most Magyar Pétert méri? + videó
7
Bóka János: Varga Judit kiállása erősít minket + videó
8
Bayer Zsolt: Az a gesztus, hogy Magyarország miniszterelnöke ott lesz Sarm es-Sejkben, üzenet a világnak + videó
9
Tudósok drámai figyelmeztetése: hamarosan dőlhet az első dominó
10
Az elszigetelt Orbán Viktorral tárgyal Trump a békéről + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!