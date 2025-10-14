Akár egy új világrend tablója volt látható a Sarm es-Sejkben: balliberális szereplők nélkül tartották meg a békecsúcsot

Megosztás itt:

Több tucat vezető utazott Egyiptomba egy csúcstalálkozóra, amelynek célja a gázai háború ünnepélyes lezárása. A résztvevők listáján nem szerepelt Lengyelország képviselője — közölte a Hírek Lengyelországból hírekkel foglalkozó Facebook oldal.

A békekötést követően a vezetők csúcstalálkozón vitatták meg a békét és a gázai háború lezárásáról szóló megállapodást. A rendezvényt Donald Trump és Abdel Fattáh esz-Szíszi egyiptomi vezető közösen szervezi, Egyiptom pedig két éve Katarral és az USA-val együtt vesz részt az Izrael és a Hamász közötti tárgyalásokban. Nagy ceremóniára több tucat vezető volt hivatalos.

A vezetőknek gyorsan kellett alkalmazkodniuk a Sínai-félszigetre való utazáshoz, mivel a csúcstalálkozó ötlete csupán néhány nappal korábban született meg. Trump már jelezte, hogy a gázai megállapodás lehet a legfontosabb politikai eredménye.

A legfontosabb eseményeket a legjelentősebb és legközelebbi szövetségesek körében ünneplik. Az amerikai médiában, különösen a közel-keleti ügyekben jól értesült Axios portálon közzétett résztvevői lista először, múlt pénteken,

több arab monarchia, Törökország, Pakisztán, Indonézia, valamint néhány európai ország – Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és Olaszország – vezetőit vagy külügyminisztereit tartalmazta.

Később a lista bővült. Az egyiptomi állami média a csúcstalálkozó előtt néhány órával már több tucat résztvevőt említett. Először az arab monarchákat – Jordánia királyát, Katar, ill. Kuvait emírjét, Bahrein királyát –, valamint muszlim országok elnökeit: Törökország, Indonézia, Azerbajdzsán és a Palesztin Hatóság vezetőjét — sorolta a híroldal.

Fotó: MTI