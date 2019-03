Akár egy évet is csúszhat a britek kilépése

Több mint egy évet késhet Nagy-Britanni Európai Unióból való kilépése (brexit), amennyiben a londoni parlament a továbbiakban sem fogadja el a Brüsszellel kötött kilépési egyezményt – mondta David Lidington, brit miniszterelnök-helyettes – írja a Magyar Nemzet. Theresa May, brit kormányfő jövőhéten harmadszor próbálja meg elfogadtatni a parlamentben a brexitmegállapodást.

Az újabb brexitkáosz azután következett be, hogy a héten több sorsdöntő szavazásra is sor került a Wesminsterben. A képviselők előbb a Theresa May által kialkudott már kiegészített megállapodására mondtak ismét nemet, szerdán pedig annak a lehetőségét utasították el, hogy a szigetország a kilépés feltételeit rögzítő dokumentum hiányában lépjen ki az Európai Unióból. Utóbbi ágyazott meg a csütörtök esti szavazásnak, amikor is a parlament 413:202 arányban kimondta: kezdeményezni kell a kilépés mostani, március 29-i dátumának kitolását.

Az elfogadott javaslat értelmében a késés június 30-ig tartana, amennyiben az alsóház március 20-ig – a jövő héten esedékes uniós csúcstalálkozó kezdetéig – elfogadja a megállapodást. Ennek kicsi az esélye, hiszen a parlament már kétszer, mindegyik alkalommal nagy többséggel utasította el a brexit jelenlegi feltételeit. Ha jövő héten harmadszorra is kudarcot szenved a May-féle dokumentum, a kormányfőnek az EU-csúcson hosszabb halasztást kell kérnie – írta a The Guardian napilap.

A brexit kitolásához a tagállami vezetők egyhangú döntésére van szükség.