Akadozik az oltás Nyugat-Európában

1344 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 358 317-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 93 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11 904-re emelkedett. Az orosz oltóanyagot előállító gyár korszerű, a minőségbiztosítási rendszerük minden előírásnak megfelel - mondta Magyarország élőben extra című műsorunkban az Országos Gyógyszerészeti Intézet főigazgatója. A kormány internetes tájékoztató videosorozatot indít az oltással kapcsolatban - tájékoztatott a Kormányzati Tájékoztatási Központ. 75 ezer diák tett központi írásbeli vizsgát ma délelőtt. A kijelölt 535 helyszínen szigorú járványügyi szabályok mellett zajlott a felvételi, előbb magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából. A baloldal megint kívülről vár segítséget a választásokra, ezúttal Joe Bidenben bíznak – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója az Informátor című műsorunkban. Hollik István a Momentum új narratívaépítésére reagált, amely szerint, ha 2022-ben veszít a Fidesz, akkor a Capitolium ostromához hasonló állapotok uralkodnak majd az országban. Jakab Péter, a Jobbik elnöke elárulta pártja választóit és tagjait, amikor szövetségre lépett Gyurcsány Ferenccel - mondta Illés Boglárka. A Jobbik és elnöke a hatalomért és a pénzért mindenre képes. Mióta összefogtak a DK-val és vezetőjével, Gyurcsány Ferenccel, azóta önmagukat, választóikat, tagjaikat és szimpatizánsaikat minden nap szembeköpik - mondta a Fidelitas elnöke. A munkaügyi statisztikák szerint 288 ezer fiatalt érintene a legújabb kormányzati terv, a 25 évesnél fiatalabb munkavállalókat majdan megillető személyi jövedelemadó-mentesség - írja a Magyar Nemzet. A koronavírus-járvány ellenére Magyarországon élénkebb a munkaerőpiac, mint jónéhány európai uniós tagországban - mondta az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója az M1-en. Magyarországon nőtt a leginkább a gyermekvállalási hajlandóság Európában - mondta Molnár Balázs, Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnökhelyettese Magyarország élőben című műsorunkban. Csaknem 30 milliárd forintot ítéltek meg eddig a vállalkozások indítását segítő programban - tájékoztatott az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A Liga szakszervezetek és a Munkástanácsok Országos Szövetsége alá fogja írni a 4 százalékos minimálbér és garantált bérminimum emeléséről szóló megállapodást, a Magyar Szakszervezeti Szövetség azonban nem - közölték a szakszervezetek. Alapvetően online oktatással kezdik meg az új félévet februárban a felsőoktatási intézmények, de egyes gyakorlati képzések továbbra is a hallgatók jelenlétével zajlanak majd. A világban 98,1 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek, 2,1 millióra a halálos áldozatok és 54 millióra a gyógyultak száma a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Gyártási gondok miatt 60 százalékkal, 31 millió adagra csökkenti az első negyedévben az Európai Uniónak szánt vakcinaszállítmányokat az AstraZeneca brit gyógyszergyár - közölte egy magas rangú uniós vezető a Reuters brit hírügynökséggel. Ukrajnában továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése, szombatra is csaknem ötezer új beteget jegyeztek fel, csupán 420-szal kevesebbet a megelőző napinál. Magyarországot közben ismét a vörös zónába sorolta Ukrajna. A jövő héten újrakezdődik az oktatás Montenegróban, az iskolák négyötöde úgy döntött, hogy a tanítást nem az interneten keresztül folytatják, így a diákoknak hétfőn vissza kell térniük az iskolapadokba. Elkezdett terjedni Németországban az új típusú koronavírus először Nagy-Britanniában azonosított, az eddigieknél fertőzőképesebb változata - mondta a berlini Charité egyetemi klinika virológiai intézetének vezetője. Belgiumban jövő szerdától a koronavírus-járvány és a vírusmutációk terjedésének visszaszorítása érdekében március 1-ig megtiltanak minden olyan utazást, amely nem elengedhetetlen célból történik - írta a helyi sajtó. A madridi tartományban a jövő héttől korábban, este 10 órakor veszi kezdetét a reggel 6 óráig tartó éjszakai kijárási tilalom. Dánia átmenetileg nem fogad légi járatokat az Egyesült Arab Emírségekből, mert felmerült a gyanú, hogy nem megbízhatók azok a koronavírustesztek, amelyeknek a Dubajból kiutazókat vetik alá - közölték a dán hatóságok. Oroszországban az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma az elmúlt napon 20 921-gyel - ez a legalacsonyabb adat november 11. óta - 3 698 273-re emelkedett a hivatalos adatok szerint. A koronavírus-járvány miatt online tartott elnökválasztó kongresszuson aratott győzelme után levélben leadott szavazatokkal is megerősítették a Német Kereszténydemokrata Unió elnöki tisztségében Armin Laschetet. Több orosz városban tüntetőket vettek őrizetbe az Alekszej Navalnij ellenzéki politikus támogatására megszervezett tüntetéseken. Először beszélt amerikai elnökként külföldi vezetőkkel Joe Biden: a szomszédos országok vezetőit, Justin Trudeau kanadai miniszterelnököt és Andrés Manuel López Obrador mexikói elnököt hívta föl telefonon. Joe Biden új amerikai elnök kormányzata felül fogja vizsgálni az afganisztáni tálib lázadókkal tavaly februárban megkötött békemegállapodást - közölte a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója. A Donald Trump leköszönt amerikai elnök elleni alkotmányos felelősségre vonási eljárás a február 8-i héten kezdődik - jelentette be Chuck Schumer, a washingtoni szenátus demokrata párti többségének vezetője. A jemeni kormány oldalán harcoló, szaúdi vezetésű nemzetközi koalíció meghiúsította a síita húszi lázadók újabb támadását - közölte Twitter-csatornáján az el-Hadász szaúdi állami televízió. Nagyszabású támadást indított a kormánycsapatok ellen Szomáliában, a fővárostól, Mogadishutól 90 kilométernyire északkeletre a kelet-afrikai ország jelentős részét hatalmában tartó al-Shabaab iszlamista terrorszervezet. Újabb korrupció-gyanús ügyekben nyomoz a rendőrség Kispesten - írja a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, hogy legalább 21 kispesti önkormányzati beruházást vizsgál felül a Nemzeti Nyomozó Iroda. Elfogtak két embert a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrök úgynevezett unokázós csalás miatt - közölte a rendőrség. Kevesebb mint egy órán belül sikerült hatástalanítaniuk a honvédség tűzszerészeinek a héten a fővárosi Kerepesi úton előkerült világháborús bombát pénteken éjjel. Női vízilabda olimpiai selejtező: Magyarország - Franciaország 20:7 Kialakult a nyolcaddöntő párosítása a női kosárlabda Európa Kupában: a Szekszárd és a Cegléd francia, a DVTK pedig spanyol ellenféllel játszik majd a nyolc közé kerülésért. Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke szerint az egész olimpiai mozgalom egységes abban, hogy idén júliusban és augusztusban megrendezzék az ötkarikás játékokat Tokióban. Férfi vízilabda ob I: KSI SE-OSC 5:17