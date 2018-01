Ágyúlövések kíséretében fogadja Trump Macront

A FÕPOLGÁRMESTER TÁRGYALHAT A KORMÁNNYAL A BÁLNA ELADÁSÁRÓL A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS FELHATALMAZÁSA ALAPJÁN. AZ MSZP KEZDEMÉNYEZTE A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉSBEN A 3-AS METRÓ TELJES AKADÁLYMENTESÍTÉSÉT. JANUÁR 30-ÁN TARTHATJÁK AZ ORSZÁGGYÛLÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉT, AMELYEN A KORMÁNYT KÉRDEZNÉK A BEFOGADOTT MENEKÜLTEKRÕL. KÉRDÉSES, HOGY A FIDESZ ÉS A KDNP KÉPVISELÕI RÉSZT VESZNEK AZ ÜLÉSEN. TÖBB MILLIÓ FT TÁMOGATÁST NYÚJTOTT A MAGYAR ÁLLAM AZ ELMÚLT ÉVEKBEN SOROS GYÖRGY EGY MENEKÜLTEKET SEGÍTÕ SZERVEZETÉNEK. SOROS GYÖRGY ALAPÍTVÁNYA SZERINT A KORMÁNY MEGBÉLYEGZI AZOKAT, AKIKET NEM TUDNAK KONTROLLÁLNI. ISMÉT MÓDOSÍTOTT A KÖZBESZERZÉSI RENDSZER MÛKÖDÉSÉN A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS. FELJELENTETTE KÓSA LAJOST A GYANÚSAN OLCSÓ CÉGVÁSÁRLÁS MIATT HADHÁZY ÁKOS RTL KLUB. AZ ÁSZ HIÁNYOSSÁGOKAT TÁRT FEL NEM ÁLLAMI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK ELLENÕRZÉSEKOR. MAGYARORSZÁGRÓL IS TÁVOZHAT A TELENOR - PORTFOLIO.HU. KSH: AZ ELÕZETESEN JELZETTNÉL IS JOBBAN NÕTT A KISKERESKEDELMI FORGALOM TAVALY NOVEMBERBEN. KÉT FORINTTAL CSÖKKENT A BENZIN, ÉS NÉGY FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA. NEM KELL NAGYOBB MÉRTÉKÛ ÁREMELKEDÉSRE SZÁMÍTANI AZ ALMAPIACON MAGYAR NEMZET. SZIJJÁRTÓ PÁRIZSBAN: JOGI GARANCIA KELL ARRA, HOGY AZ UKRÁN KORMÁNY KONZULTÁL A KÁRPÁTALJAI MAGYAROKKAL. ELHATÁROLÓDOTT A VEZETÕ ROMÁN KORMÁNYPÁRT, VOLT MINISZTERELNÖKE MAGYAROKAT FENYEGETÕ KORÁBBI NYILATKOZATÁTÓL. SZÉKELYFÖLDI ALÁÍRÁSGYÛJTÉST HIRDETETT AZ MPP HÁROMSZÉKI SZERVEZETE AZ AUTONÓMIATERVEZET TÁMOGATÁSÁRA. AZ RMDSZ TÁMOGATÁSÁT KÉRTE AZ ÚJ ROMÁN KABINET BEIKTATÁSÁHOZ A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT. SEBASTIAN KURZ OSZTRÁK KANCELLÁR JANUÁR 30-ÁN BÉCSBEN FOGADJA ORBÁN VIKTORT. MINISZTERELNÖKSÉG: A MAGYAR KORMÁNY KITART A PAKSI KAPACITÁSFENNTARTÁS MELLETT. MILOS ZEMAN CSEH ÁLLAMFÕ MEGERÕSÍTETTE, HOGY ÚJRA ANDREJ BABIST NEVEZI KI KORMÁNYFÕNEK. AZ EURÓPAI PARLAMENT 751-RÕL 705-RE CSÖKKENTENÉ AZ EP-KÉPVISELÕI HELYEK SZÁMÁT A BRITEK KILÉPÉSE UTÁN. KÉT HALÁLOS ÁLDOZATA ÉS 17 SEBESÜLTJE VAN EGY KENTUCKY-I KÖZÉPISKOLÁBAN ELKÖVETETT LÖVÖLDÖZÉSNEK. ROSZKOSZMOSZ: OROSZORSZÁG 2024 UTÁN SAJÁT ÛRÁLLOMÁST HOZHAT LÉTRE. ÉREMESÉLYES OROSZ SPORTOLÓKAT TILTOTT EL A NOB A TÉLI OLIMPIÁRÓL. TÖRÖKORSZÁG TOVÁBBI SZÍRIAI HADMÛVELETEKET IS KILÁTÁSBA HELYEZETT. ENSZ: LEGKEVESEBB ÖTEZREN MENEKÜLTEK EL OTTHONUKBÓL AFRÍNBAN. KURDOK ÉS TÖRÖKÖK VEREKEDTEK ÖSSZE NÉMETORSZÁGBAN. MACRON FRANCIA ELNÖK AGGODALMÁT FEJEZTE KI AZ AFRÍNI TÖRÖK OFFENZÍVA MIATT. A JEMENI AL-KAIDA, ZSIDÓK ELLENI KÉSELÉSES ÉS GÁZOLÁSOS MERÉNYLETEKRE BUZDÍTOTT. KÉT POKOLGÉPES MERÉNYLETET KÖVETTEK EL A LÍBIAI BENGÁZIBAN, LEGKEVESEBB 22-EN MEGHALTAK. FEGYVERESEK TÁMADTÁK MEG EGY NEMZETKÖZI SEGÉLYSZERVEZET IRODÁJÁT KELET-AFGANISZTÁNBAN, LEGKEVESEBB 11-EN MEGSÉRÜLTEK. FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK: ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA KERÜLT A RÁKOSKERESZTÚRI GYILKOSSÁG GYANÚSÍTOTTJA. HOLTAN TALÁLTAK MEZÕNYÁRÁDON EGY IDÕS NÕT, ÉLETTÁRSÁT GYANÚSÍTOTTKÉNT HALLGATTÁK KI. 2018. MÁRCIUS 1-TÕL KERÜLNEK FORGALOMBA AZ ÚJ 1000 FORINTOS BANKJEGYEK. MEGKEZDÕDÖTT AZ OSZTÁLYTÁRSUK KULACSÁBA PENGEDARABOKAT CSEMPÉSZÕ DIÁKOK BÜNTETÕPERE A BÉKÉSCSABAI JÁRÁSBÍRÓSÁGON. FOLYTATÓDOTT A 71 MIGRÁNS HALÁLÁT OKOZÓ PARNDORFI EMBERCSEMPÉSZÉSI ÜGY TÁRGYALÁSA A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉKEN. HOLTTESTET TALÁLTAK EGY KIGYULLADT CSALÁDI HÁZBAN GYÖMRÕN. JÓSNAK ADTA KI MAGÁT, ÉS FENYEGETÉSSEL SZERZETT PÉNZT KÉT FÉRFI ZALÁBAN.