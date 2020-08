Agyonlőttek Portlandben egy férfit egy tüntetés alatt

292 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 5961-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 614 fő, 3759-en pedig már meggyógyultak. Az iskolákban a tanévkezdés hagyományos módon indulhat „azzal a többlettel, hogy a járványügyi eljárásokat nagyon komolyan kell venni" - hangsúlyozta az emberi erőforrások minisztere a Kossuth rádióban. Jelentős felújítások éve lesz az új tanév, hiszen közel 100 milliárd forint összértékű fejlesztés van folyamatban európai támogatással, amelyet a kormány további 10 milliárd forinttal támogat - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. A második koronavírustesztje is negatív lett Hende Csaba fideszes országgyűlési képviselőnek és Dömötör Csabának, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárának. Már közel huszonnyolcezren aláírták azt a petíciót, amelyet Gyurcsány Ferenc fenyegetőző Facebook-bejegyzése miatt indítottak. A bolsevik nem szeret versenyezni, még ha ebben benne van a nyerés lehetősége is, inkább a zsűriben szeret ülni - így jellemezte Csurka István szavaival a Színház- és Filmművészeti Egyetem körül kialakult vitát az Újszínház igazgatója a Bayer show-ban. Dörner György szerint egy nemzetközi ember számára nem lehet elmagyarázni, mit jelent a haza, hiszen nekik csak a hatalom és a pénz fontos. Nem engedte kivizsgálni Szekszárd egyfős balliberális többségben lévő képviselő-testülete, hogy két tagjuk miért nem adott arról igazolást, hogy nincs köztartozása. Enélkül ugyanis nem lehetnek képviselők. A gödi baloldali belharc az országos választás előképét láttatja velünk - mondta Göd volt fideszes polgármestere Informátor című műsorunknak. Markó József szerint a város működése gyakorlatilag leállt. Hangsúlyozta: vagy eleve nem működhet ilyen formájú összefogás, mert ez nem alkalmas együttműködésre, vagy működhet, ha megfelelő ember koordinálja. A környező országokban élő magyar családok közül egyre többen választanak magyar iskolát - mondta a Rákóczi Szövetség elnöke az M1-en. Orbán Viktor miniszterelnök ma délután részt vesz a 15. Bled Stratégiai Fórum nemzetközi konferencián. Rövid összecsapás volt Minszkben az Aljakszandr Lukasenko elnök újraválasztása ellen tüntetők és civil ruhás rendvédelmiek között, akik több tiltakozót őrizetbe akartak venni. A várttól jelentősen magasabb a részvétel a montenegrói parlamenti választáson, a választási bizottság adatai szerint 13 óráig a szavazásra jogosultak 54,1 százaléka adta le voksát. Már 24,9 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 842 ezer, a gyógyultaké pedig 16,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Indiában világrekordot döntött az egy nap alatt beazonosított új koronavírus-fertőzöttek száma: 78 761 új esetet találtak az egészségügyi minisztérium bejelentése szerint. Ukrajnában ismét csaknem 2100 új beteget regisztráltak egy nap alatt, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 119 ezret, a halálos áldozatoké pedig már 2,5 ezer fölé emelkedett. Horvátországban meghaladta a tízezret a járvány kezdete óta jegyzett koronavírussal fertőzöttek száma. Egyelőre csökken a napi új koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában, járványügyi szakértők szerint viszont a nyaralásból hazatérők, valamint az iskolakezdés miatt szeptemberben jelentősen megugorhat a fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országban. Megtámadta a központi római katonai kórház személyzetének tagjait és a biztonsági feladatokat ellátó katonákat három nigériai migráns, miután megtudta, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztje - jelentette az olasz védelmi minisztérium. Franciaországban az elmúlt 24 órában több mint 5 ezer új koronavírusos esetet regisztráltak. Összesen mintegy háromszáz embert vett őrizetbe a német rendőrség Berlinben azokon a tüntetéseken, amelyeken a koronavírus miatt bevezetett korlátozó intézkedések ellen tiltakoztak. A német szövetségi parlament valamennyi pártja elítélte a koronavírus-világjárvány ellen szervezett szombati demonstrációkon a törvényhozás székháza, a Reichstag lépcsőjét megszálló tüntetőket. Lakossági tüntetés zajlott Lampedusa szigetén, miután egyetlen hajóval félezer migráns érkezett az olaszországi szigetre, és a helyi migránstábor ismét zsúfolásig megtelt. Erőszakba torkolló muszlimellenes tüntetés volt a svédországi Malmöben, a demonstrálók összecsaptak a rendőrséggel, több rendőr könnyebben megsebesült, több tüntetőt őrizetbe vettek. Agyonlőttek az Egyesült Államokban egy férfit az Oregon állambeli Portlandben, miközben Donald Trump amerikai elnök támogatói és bírálói tüntetéseket tartottak a városban - jelentette a helyi sajtó. Mauritius szigetén egészen rendkívülinek számító módon több tízezer ember tüntetett a kormány ellen, mert elégedetlenek azzal, ahogy a kabinet a szigetországnál zátonyra futott, és a tengert súlyosan szennyező teherhajó ügyét kezeli. A rendőrség újabb tájékoztatása szerint nem ketten, hanem hárman haltak meg a helyszínen a 65-ös úton a Tolna megyei Tamási közelében vasárnap délelőtt történt közlekedési balesetben. Az érintett útszakaszon elrendelt útlezárás továbbra is érvényben van. Két gyalogost elgázolt egy autó az M1-es autópályán a hegyeshalmi határátkelőnél az Ausztria felé vezető oldalon, a gyalogosok közül egy ember meghalt - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. Mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok Göd és Vác, valamint Győr és Öttevény között, ahol a szombati vihar miatt fák dőltek a sínekre és felsővezetékek rongálódtak meg - közölte a Mávinform. Férfi vízilabda ob I: Eger - KSI SE 14:13; PVSK Mecsek Füszért - BVSC Zugló 12:12; Budapesti Honvéd SE - PannErgy-Miskolci VLC 9:10 Labdarúgó NB I: Paksi FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1:2 Labdarúgó NB II: Vasas FC - Debreceni VSC 1:1 A férfiaknál Hajós Artúr és Stréli Bence nyerte meg a strandröplabda országos bajnokságot, míg a nőknél Vecsey Fanni és Vaida Beáta első alkalommal lett aranyérmes.