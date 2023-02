Megosztás itt:

A stáb egyik tagja meghalt, egy másik pedig megsebesült. Az elkövetőt a helyszínen őrizetbe vették. A hatóságok két további gyilkossággal is vádolják: a gyanú szerint egy 9 éves kislánnyal és annak édesanyjával, egy huszonéves nővel is végezhetett. A tettest korábban már többször letartóztatták és gyilkossággal is megvádolták. Azt egyelőre nem tudni, hogy a televíziós stábra miért nyitott tüzet.