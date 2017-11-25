2017. november 25.,
szombat, Katalin napja

Agyonlőtték az cirkuszból elszabadult tigrist

Hír TV

2017. november 25., szombat 16:48, frissítve: szombat 16:48

Párizsban lelőttek egy tigrist, miután kiszabadult egy cirkuszi ketrecből, és bóklászni kezdett a francia főváros központjában, az Eiffel-toronytól délre. A 200 kilogrammos állat senkire nem támadt rá, de végül a saját gondozója agyonlőtte egy puskával. A férfit őrizetbe vették.

Az Európai Unióban eddig tíz országban tiltották be a vadállatok cirkuszi szerepeltetését.

 

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Párizsállatkerttigris

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