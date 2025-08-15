Aggódnak a felgyorsult iszlamizáció miatt az olasz politikusok + videó

Megosztás itt:

Jelentősen növekszik Olaszországban a muzulmán lakosság száma. A felmérések szerint a külföldiek 30 százalékát teszik ki. Ez 1,7 millió személyt jelent és meghaladja az ortodox keresztények számát. A becslések szerint a tendencia erősödhet, 2030 – ra számuk elérheti a 3 milliót. A muzulmán közösség nemcsak őrzi kultúráját és vallását, hanem aktív hittérítést is folytat. A legújabb kezdeményezés a Genovai Iszlám Kulturális Egyesület oldalán jelent meg a közösségi médiában, miszerint egy szerény adományért cserébe olasz nyelvre fordított Koránt ajándékoznak. Az olasz kormánypártok politikusai megdöbbenve vették tudomásul, hogy a muzulmánok szent könyve több ezer példányban került kinyomtatásra és gyakorlatilag ingyen ajándékozzák. Az Olasz Testvérek párt bejelentette, hogy kezdeményezni fogják az ügy kivizsgálását, amint a parlament megkezdi szeptemberben működését. Itáliában számos illegális mecset működik, a postaládákban elhintett szórólapokon is zajlik az iszlám propaganda. Az is aggasztó, hogy az olaszok közül is vannak olyanok, akik áttérnek a muzulmán vallásra. Az európai tagországok közül jelenleg Olaszország a harmadik, ahol a legnépesebb muzulmán közösség él. Elgondolkodtató, hogy egy olyan országról van szó, amelynek a területén fekszik a kereszténység központja a Vatikán.