Rohamosan és aggasztóan romlik a magyar demokrácia állapota a The New York Times cikke szerint. A lap emlékeztet: Magyarország egykor a posztszovjet Kelet-Európa vezető demokráciája volt, de ez megváltozott, miután a Fidesz megnyerte a 2010-es választásokat. A szerző úgy látja, Orbán Viktor egy furcsa puha autokráciát hozott létre, amelyben a haveri kapitalizmus és a szélsőjobboldali retorika keveredik az egypártrendszer politikai kultúrájával. Hozzáteszi: mindezt annak ellenére is megteheti a kormányfő, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, és eurómilliárdokat kap Brüsszeltől. A szerző szerint az EU-s tisztviselők gyakorlatilag tétlenül nézik végig, ahogy Orbán illiberális demokráciává alakítja Magyarországot.