Aggasztó koronavírus helyzet Kínában

A szigorú covid-szabályozás enyhítésével újra ugrásszerűen kezdtek megugrani a koronavírusos esetek száma, az egészségügyi központok pedig megteltek. A rengeteg beteg miatt a kevésbé sürgős műtéteket elhalasztják, az orvosok pedig erejükön felül próbálnak teljesíteni.

A hivatalos koronavírus adatokat szinte lehetetlen megmondani. Az egészségügyi minisztérium feladatait ellátó kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság leállította a napi adatok közlését, miután kétségek merültek fel a hitelességükkel kapcsolatban. Amellett, hogy a számok is gyanúsak voltak, a koronavírussal kapcsolatos halálesetek definícióját is szűkítették.

A vírus azonban úgy tűnik valóban tombol az országban. Ezt igazolja az is, hogy egy csapat kínai turista karácsonyra Olaszországba utazott, azonban kiderült, az utasok több mint felének pozitív lett a koronavírus tesztje. Az átláthatatlan de mégis aggasztó járványhelyzet miatt több ország is fenntartással kezeli a kínai turistákat. Miközben Kínában január 8-tól eltörlik az országba beutazókra vonatkozó kötelező karantént, addig az Egyesült Államok, Japán, Malajzia, Tajvan, India, valamint Olaszország is a Kínából érkező utasok szigorúbb ellenőrzése mellett döntött. De több európai ország is jelezte, hogy fontolgatják a szigorítást.