Aggasztja a madridi lakosokat az egyik illegális migránsokat befogadó központ + videó

2025. szeptember 27., szombat 15:30

A kiskorú bevándorlókkal teli intézmény környékén egyre sűrűbben történnek bűncselekmények, amelyek miatt veszélybe került a köz-biztonság. A Hír TV-t Tóth Brigitta tudósította, Murciából.

  • Aggasztja a madridi lakosokat az egyik illegális migránsokat befogadó központ + videó

Megtörte a csendet! - Trump leleplezte a titkos Orbán-telefonhívás tartalmát: ennyit az orosz olajról

Hihetetlen fordulat: 8 éve körözték, most egy kis faluban buktatták le

Kihagyhatatlan: Magyarország nélkül elfelejtheti Európa a drónfalat! - Szalay-Bobrovniczky keményen odaszólt

"Minden, amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívemhez." – Kirúgták a katonát, elvehetik a 1,3 milliós juttatását is + videó

 Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter azonnal felbontotta Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését! A volt vezérkari főnök méltatlanná vált a Magyar Honvédség katonai címére, miután éles fegyverrel járkált Tisza Párt rendezvényein – sőt, még gyerekek közelében is. A miniszter kezdeményezi a havi 1,3 milliós honvédelmi juttatás felülvizsgálatát is!
Boom – 3800 templom újult meg és 200 új épült!: Soltész Miklós a magyar-szlovák kapcsolatokról is beszélt Kétsopronyban

Boom – 3800 templom újult meg és 200 új épült!: Soltész Miklós a magyar-szlovák kapcsolatokról is beszélt Kétsopronyban

 Soltész Miklós döbbenetes adatokat közölt Kétsopronyban: 3800 templom újult meg és 200 új épült a kormány támogatásával! A kétsopronyi toronysüveg felszentelése kapcsán beszélt az összefogás erejéről, ami az évek óta nem látott magyar-szlovák kapcsolatok javulásához vezetett. Ennek a javulásnak a csúcsa: a szlovákok is garantálják az Alkotmányban, hogy "a férfi férfi, a nő nő!"

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Végre kimondták: Macron migrációs politikája elbukott! – Franciaország a magyar példát követelheti + videó

Végre kimondták: Macron migrációs politikája elbukott! – Franciaország a magyar példát követelheti + videó

 Hatalmas beismerés Párizsból! A francia jobboldal vezető politikusa, Eric Ciotti nyíltan kimondta: Emmanuel Macron elnök migrációs politikája elbukott! A Jobboldali Unió a Köztársaságért frakcióvezetője a Célpont stábjának nyilatkozva kijelentette: Franciaországnak Magyarország példáját kellene követnie a bevándorlás kezelésében. A helyzet súlyosságát a Célpont stábja is megtapasztalta: fényes nappal támadták meg őket az utcán Párizsban!
Szijjártó Péter: Magyarország Kormánya megvédi a szuverenitást – Üzenet Ukrajnának és Horvátországnak is

Szijjártó Péter: Magyarország Kormánya megvédi a szuverenitást – Üzenet Ukrajnának és Horvátországnak is

 Két tűz közé szorult Magyarország, de a kormány nem enged: Szijjártó Péter külügyminiszter leszögezte, senki nem tudja belekényszeríteni hazánkat a háborúba, és keményen leleplezte Horvátországot, amely a háborús helyzetet kihasználva akarna nyerészkedni a magyar olajszállításon. Magyarország szuverén ország, a tranzitdíj-emelés és a politikai nyomás sem törheti meg a nemzeti érdekeket!
