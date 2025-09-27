Aggasztja a madridi lakosokat az egyik illegális migránsokat befogadó központ + videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter azonnal felbontotta Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését! A volt vezérkari főnök méltatlanná vált a Magyar Honvédség katonai címére, miután éles fegyverrel járkált Tisza Párt rendezvényein – sőt, még gyerekek közelében is. A miniszter kezdeményezi a havi 1,3 milliós honvédelmi juttatás felülvizsgálatát is!

Boom – 3800 templom újult meg és 200 új épült!: Soltész Miklós a magyar-szlovák kapcsolatokról is beszélt Kétsopronyban

Soltész Miklós döbbenetes adatokat közölt Kétsopronyban: 3800 templom újult meg és 200 új épült a kormány támogatásával! A kétsopronyi toronysüveg felszentelése kapcsán beszélt az összefogás erejéről, ami az évek óta nem látott magyar-szlovák kapcsolatok javulásához vezetett. Ennek a javulásnak a csúcsa: a szlovákok is garantálják az Alkotmányban, hogy "a férfi férfi, a nő nő!"