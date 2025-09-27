Aggasztja a madridi lakosokat az egyik illegális migránsokat befogadó központ + videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter azonnal felbontotta Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését! A volt vezérkari főnök méltatlanná vált a Magyar Honvédség katonai címére, miután éles fegyverrel járkált Tisza Párt rendezvényein – sőt, még gyerekek közelében is. A miniszter kezdeményezi a havi 1,3 milliós honvédelmi juttatás felülvizsgálatát is!
Soltész Miklós döbbenetes adatokat közölt Kétsopronyban: 3800 templom újult meg és 200 új épült a kormány támogatásával! A kétsopronyi toronysüveg felszentelése kapcsán beszélt az összefogás erejéről, ami az évek óta nem látott magyar-szlovák kapcsolatok javulásához vezetett. Ennek a javulásnak a csúcsa: a szlovákok is garantálják az Alkotmányban, hogy "a férfi férfi, a nő nő!"
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Hatalmas beismerés Párizsból! A francia jobboldal vezető politikusa, Eric Ciotti nyíltan kimondta: Emmanuel Macron elnök migrációs politikája elbukott! A Jobboldali Unió a Köztársaságért frakcióvezetője a Célpont stábjának nyilatkozva kijelentette: Franciaországnak Magyarország példáját kellene követnie a bevándorlás kezelésében. A helyzet súlyosságát a Célpont stábja is megtapasztalta: fényes nappal támadták meg őket az utcán Párizsban!
Két tűz közé szorult Magyarország, de a kormány nem enged: Szijjártó Péter külügyminiszter leszögezte, senki nem tudja belekényszeríteni hazánkat a háborúba, és keményen leleplezte Horvátországot, amely a háborús helyzetet kihasználva akarna nyerészkedni a magyar olajszállításon. Magyarország szuverén ország, a tranzitdíj-emelés és a politikai nyomás sem törheti meg a nemzeti érdekeket!